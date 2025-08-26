< sekcia Šport
Hamšík bude súčasťou zápasu legiend v Portugalsku: „Je mi cťou“
Cieľom akcie je podľa organizátorov vyzbierať čo najväčšiu finančnú čiastku na pomoc vybraným charitatívnym organizáciám na Ukrajine, v Portugalsku i zvyšku sveta.
Autor TASR
Bratislava 26. augusta (TASR) - Bývalý slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík bude súčasťou charitatívneho zápasu legiend. V portugalskom Lisabone si zahrá po boku hráčov ako Roberto Carlos, Luis Figo, Kaká, Alessandro del Piero, Carles Puyol či Petr Čech.
Duel pod záštitou Portugalskej futbalovej federácie (FPF) a lisabonských klubov Benfica a Sporting sa odohrá v pondelok 15. septembra. Tím portugalských legiend si v ňom zmeria sily s Tímom svetových legiend, ktorého súčasťou bude ako jediný Slovák Hamšík. „Som nesmierne hrdý na to, že môžem reprezentovať Slovensko v charitatívnom zápase legiend a ukázať, že naša krajina vychovala hráčov, ktorí patria na rovnakú úroveň ako futbaloví velikáni,“ uviedol niekdajší reprezentačný kapitán pre oficiálnu stránku podujatia.
Cieľom akcie s názvom The Legends Charity Game je podľa organizátorov vyzbierať čo najväčšiu finančnú čiastku na pomoc vybraným charitatívnym organizáciám na Ukrajine, v Portugalsku i zvyšku sveta. „Príležitosť hrať v Lisabone a zároveň podporovať také dôležité veci je niečo, čo som nemohol odmietnuť. Tento zápas odráža skutočného ducha futbalu – spája hráčov naprieč generáciami a národmi, aby pomohli tým, ktorí to potrebujú. Je mi cťou, že môžem byť súčasťou,“ dodal Hamšík.
Zatiaľ nebolo jasné, či sa podujatie uskutoční na domácom štadióne Benficy Estadio da Luz alebo na Estadio Jose Alvalade, kde hrá domáce zápasy Sporting.
