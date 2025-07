Hamšík dal bodku za kariérou, tlieskalo mu plné Tehelné pole

rozlúčkový zápas Punto 17:



Tím Slovensko - Tím Svet 4:5 (2:2)



Góly: 4. Nemec, 39. M. Hamšík, 71. Jendrišek, 76. Pekarík - 17. a 81. Larsson, 7. Callejon, 84. M. Hamšík, 89. Di Biaggio







Tím Slovensko: Dúbravka, Mucha - Škrtel, Škriniar, Ďurica, Hubočan, Pekarík, Karhan, Weiss, Duda, M. Hamšík, L. Hamšík, Kopúnek, Mak, Jendrišek, Lobotka, Nemec. Tréner: Vladimír Weiss.



Tím Svet: De Sanctis, Cakir - Maggio, Gargano, Callejon, Di Biaggio, Cannavaro, Santacroce, Mertens, M. Hamšík, Ch. Hamšík, Larsson, Džemaili, Inler, Onur. Tréner: Abdullah Avci.



Bratislava 5. júla (TASR) - Hoci Marek Hamšík uzavrel svoju úspešnú kariéru v júni 2023 v zápase v Lichtenštajnsku, symbolickú bodku napísal v sobotu na Tehelnom poli. Slovenský futbalový reprezentant sa exhibičným zápasom definitívne rozlúčil s aktívnym pôsobením na zelených trávnikoch a to aj po boku svojich synov Lucasa a Christiana, s ktorými si zahral.Akcia pod názvom Punto 17 pritiahla na štadión v Bratislave takmer 20.000 divákov a tí mohli obdivovať umenie spoluhráčov Hamšíka z reprezentácie Martina Škrtela, Jána Ďuricu, Stanislava Lobotku, Adama Nemca, Miroslava Karhana, Martina Dúbravku a ďalších. Oproti stál tím zložený z jeho bývalých spoluhráčov zo zahraničných pôsobísk. Fanúšikom sa predstavili Jose Callejon, Blerim Džemaili, či Dries Mertens, no chýbali napríklad Ezequiel Lavezzi, či Edinson Cavani, obaja napokon účasť zrušili.Hamšík si počas svojej bohatej kariéry obliekal dresy Slovana Bratislava, Brescie Calcio, SSC Neapol, Ta-lien I-fang, IFK Göteborg a Trabzonsporu. Bol kapitán národného tímu a aj ikonou Neapolu, kde sa zapísal do histórie, keď prekonal gólový rekord legendárneho Diega Maradonu (121 gólov). Ten neskôr prekonali Lorenzo Insigne (122) a Mertens (148). Rekordér "Partenopei" sa taktiež predstavil v Bratislave.Tridsaťsedemročný stredopoliar bol súčasťou slovenskej reprezentácie na zatiaľ jediných majstrovstvách sveta v roku 2010 v Juhoafrickej republike a na troch majstrovstvách Európy (2016, 2020, 2024). Na uplynulom šampionáte v Nemecku už pôsobil vo funkcii asistenta trénera Francesca Calzonu. Prvú rozlúčku absolvoval 20. novembra 2022, keď si naposledy obliekol reprezentačný dres v prípravnom zápase proti Čile (0:0). Po ňom ešte krátko pomohol reprezentácii v kvalifikácii na ME 2024. Jeho posledné dva reprezentačné zápasy boli víťazstvá nad Islandom 2:1 a Lichtenštajnskom 1:0.Hoci bez najväčších hviezd Cavaniho a Lavezziho, ktorých účasť bývalý reprezentant ohlásil po oznámení o rozlúčkovom zápase, sa diváci nenudili. Mnoho z nich prišlo z Neapola, tí dotvárali atmosféru na štadióne. V prvom polčase aplaudovali viacerým akciám, najmä však tej v 39. minúte, keď Lucas Hamšík kopol roh a k odrazenej lopte sa dostal práve jeho otec. Lopta skončila v sieti a na strelca gólu naskákali všetci hráči na ploche. Po zmene strán zostal v bielom drese iba Lucas, do modrého sa lúčiaca sa legenda obliekla spolu s druhým synom Christiánom. A bol to práve bývalý kapitán slovenskej reprezentácie, ktorý v 84. minúte vyrovnal na 4:4. Konečné skóre zápasu napokon uzavrel minútu pred koncom Di Biaggio.