Hamšík vo výbere sveta charitatívneho zápasu: Nemohol som odmietnuť
Lisabon 16. septembra (TASR) – Portugalské futbalové legendy zvíťazili v pondelok v charitatívnom zápase v Lisabone nad výberom sveta 4:1. V drese hostí nastúpil aj bývalý slovenský reprezentant Marek Hamšík.
Na podujatí sa predstavili viaceré známe osobnosti svetového futbalu vrátane Petra Čecha, Alessandra Del Piera, Kaká či Michaela Owena. Kapitánom portugalského tímu bol Luis Figo, ktorý sa zapísal aj medzi strelcov.
Zápas sa hral v skrátenom formáte na 80 minút, rozdelených do dvoch 40-minútových polčasov. Skóre otvoril v 15. minúte Pauleta, po zmene strán zvýšil Helder Postiga. Owen následne znížil na 1:2, no záver zápasu patril domácim, keď sa presadili Figo a Pepe.
Hamšík odohral celý duel, dostal sa aj do niekoľkých príležitostí, no strelecky sa nepresadil. „Som nesmierne hrdý, že som mohol reprezentovať Slovensko v charitatívnom zápase legiend a ukázať, že naša krajina vychovala hráčov, ktorí patria na rovnakú úroveň ako tie najväčšie futbalové mená. Možnosť hrať v Lisabone a zároveň podporiť dôležité iniciatívy bola pre mňa niečo, čo som nemohol odmietnuť. Tento zápas odráža pravého ducha futbalu – spája hráčov naprieč generáciami a národmi s cieľom pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. Je pre mňa cťou, že som mohol byť jeho súčasťou,“ povedal rekordér v počte reprezentačných gólov (26) i štartov (138) podľa oficiálnej stránky podujatia.
