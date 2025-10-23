< sekcia Šport
Hamšík junior podpísal kontrakt s FC Kodaň
Mladý Hamšík bol v Kodani na stáži a tamojších funkcionárov zaujal.
Autor TASR
Kodaň 23. októbra (TASR) - Syn slovenskej futbalovej legendy Marka Hamšíka má za sebou prvý veľký prestup v kariére. Pätnásťročný Christian Hamšík podpísal zmluvu v dánskom klube FC Kodaň, ktorý je účastníkom Ligy majstrov. Mládežnícky reprezentant Slovenska doteraz pôsobil v MFK Dukla Banská Bystrica a k šestnásťnásobnému šampiónovi Dánska sa talentovaný stredopoliar pripojí v januári, keď dovŕši šestnásť rokov.
Mladý Hamšík bol v Kodani na stáži a tamojších funkcionárov zaujal. „Christian nás tento rok navštívil dvakrát a urobil na nás dojem nielen na ihrisku, ale aj mimo neho,“ povedal pre klubový web Christian Wilkens, šéf skautingu mladých hráčov. „Do svojej hry prináša veľkú dynamiku a tiež má vynikajúcu mentalitu a ochotu sa učiť,“ dodal Wilkens.
Hamšík junior bude zatiaľ nastupovať za kodanský tím do 17 rokov. "Prešiel kvalitnou futbalovou výchovou. V Kodani sa samozrejme bude musieť najprv prispôsobiť nášmu štýlu hry. Veľmi sa tešíme, až ho u nás privítame," napísal ďalej klub.
Jeho otec, dnes asistent v slovenskej reprezentácii, odišiel do zahraničia ako 17-ročný. Za 500-tisíc eur prestúpil zo Slovana Bratislava do Brescie Calcio. Po troch rokoch ho kúpil Neapol za 5,5 milióna eur. S „Partenopei“ oslavoval dva triumfy v Talianskom pohári a stal sa klubovou legendou.
Mladý Hamšík bol v Kodani na stáži a tamojších funkcionárov zaujal. „Christian nás tento rok navštívil dvakrát a urobil na nás dojem nielen na ihrisku, ale aj mimo neho,“ povedal pre klubový web Christian Wilkens, šéf skautingu mladých hráčov. „Do svojej hry prináša veľkú dynamiku a tiež má vynikajúcu mentalitu a ochotu sa učiť,“ dodal Wilkens.
Hamšík junior bude zatiaľ nastupovať za kodanský tím do 17 rokov. "Prešiel kvalitnou futbalovou výchovou. V Kodani sa samozrejme bude musieť najprv prispôsobiť nášmu štýlu hry. Veľmi sa tešíme, až ho u nás privítame," napísal ďalej klub.
Jeho otec, dnes asistent v slovenskej reprezentácii, odišiel do zahraničia ako 17-ročný. Za 500-tisíc eur prestúpil zo Slovana Bratislava do Brescie Calcio. Po troch rokoch ho kúpil Neapol za 5,5 milióna eur. S „Partenopei“ oslavoval dva triumfy v Talianskom pohári a stal sa klubovou legendou.