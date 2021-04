Göteborg 18. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík môže v pondelok absolvovať debut v drese IFK Göteborg. Tridsaťtriročný stredopoliar figuruje v nominácii švédskeho tímu na ligový súboj proti AIK Štokholm.



V dueli proti Örebro ešte trénerom nebol k dispozícii pre zranenie lýtka. Začiatkom týždňa sa ešte pripravoval individuálne, no cez víkend trénoval už s tímom. "Cítim sa fajn, som v nominácií na zápas. Ak dostanem šancu, nebude to jednoduché, keďže dlho som nehral. Najdôležitejšie je však to, aby sme zvládli duel, aby sme si pripísali prvé tohtosezónne víťazstvo,” povedal Hamšík pre svoju oficiálnu webovú stránku.



Kapitán slovenskej reprezentácie pre zranenie neodohral tri marcové zápasy kvalifikácie MS 2022. Na trávnikoch sa v súťažnom dueli naposledy predstavil v novembri minulého roka.