Hamšík nebude v realizačnom tíme SSC Neapol, Calzonovu ponuku odmietol

Neapol 20. februára (TASR) - Marek Hamšík nebude v realizačnom tíme nového trénera futbalistov SSC Neapol Francesca Calzonu. Bývalý dlhoročný kapitán slovenskej reprezentácie a "Partenopei" potvrdil pre denník Corriere dello Sport, že nezamieri na lavičku talianskeho klubu. V tejto fáze života sa chce venovať viac rodine a svojej akadémii.



Hamšík bude v stredu v Neapole na úvodnom osemfinálovom stretnutí Ligy majstrov s FC Barcelona, ale zápas si pozrie z hľadiska iba ako divák. S Calzonom bude spolupracovať naďalej iba v slovenskej reprezentácii, kde má úlohu tímového manažéra. Od talianskeho kouča dostal pozvanie, aby ho nasledoval do Neapola, no niekdajší stredopoliar SSC sa mu poďakoval a ponuku odmietol.



"V tejto fáze kariéry a života uprednostňuje pobyt vo svojej vlasti, so svojou rodinou, pri svojich mladých futbalistoch, ktorých trénuje a rozvíja v akadémii, ktorej venuje veľa času. Neapol zostáva jeho domovom a jedného dňa by sa mohol stať nielen srdcovou záležitosťou, ale aj jeho pracoviskom. Momentálne sa však rozhodol takto a poďakoval sa Calzonovi za dôveru," píše Corriere dello Sport.



Hamšík obliekal dres Neapola v rokoch 2007–2019, za SSC odohral 520 zápasov a strelil 121 gólov vo všetkých súťažiach. Od roku 2014 si plnil v tíme rolu kapitána.



Calzona sa stal hlavným trénerom Neapola, keď na poste nahradil Waltera Mazzarriho. Úradujúceho talianskeho šampióna povedie už v stredajšom úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov proti FC Barcelona. S Neapolom sa dohodol na kontrakte na štyri mesiace do konca prebiehajúcej sezóny. Už v utorok povedie svoj prvý tréning, ktorý posunuli na 14.00 h. V predvečer duelu s Barcelonou sa predstaví spolu s kapitánom tímu Giovannim Di Lorenzom na tlačovej konferencii o 19.30 h. Slovenský futbalový zväz (SFZ), s ktorým sa minulý týždeň dohodol na zmluve minimálne do roku 2025, mu za vopred stanovených podmienok povolil pôsobenie v SSC do konca prebiehajúcej klubovej sezóny.