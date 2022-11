Hamšík nevníma reprezentačný zraz ako svoj posledný

Brankári: Martin Dúbravka (Manchester United), Marek Rodák (Fulham), Henrich Ravas (Widzew Lodž),



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Kristián Vallo (Wisla Plock), Michal Tomič (Slovácko), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Milan Škriniar (Inter Miláno), Adam Obert (Cagliari Calcio), Tomáš Nemčík (MŠK Žilina), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Slovan Bratislva)



Stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Peter Pokorný (FC Fehérvár), László Bénes (Hamburger SV), Marek Hamšík (Trabzonspor), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom), Dávid Strelec (Spezia Calcio), Matúš Bero (Vitesse Arnheim), Martin Regáli (MFK Ružomberok), Tomáš Suslov (FC Groningen)



Útočníci: Dávid Ďuriš, Adrián Kaprálik (obaja MŠK Žilina), Róbert Boženík (Boavista Porto), Adam Zreľák (Warta Poznaň)

Tréner: Francesco Calzona



Asistenti trénera: Gianluca Segarelli, Simone Bonomi



Tréner brankárov: Matúš Kozáčik



Kondiční tréneri: Alessandro Bulfoni, Martin Rusňák



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér: Giovanni Paolo De Matteis



Manažér tímu: Jakub Kojnok



Lekári: Ján Baťalík, Vladimír Pener



Fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň

Senec 13. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík podľa vlastných slov nevníma prebiehajúci reprezentačný zraz ako svoj posledný. Dlhoročný kapitán sa s účinkovaním v národnom tíme oficiálne rozlúči v nedeľu 20. novembra na Tehelnom poli v prípravnom zápase proti Čile.Hamšík bol súčasť slovenského mužstva na jediných MS v roku 2010 v JAR a na oboch ME (2016, 2020). Tieto tri podujatia považuje za vrchol reprezentačnej kariéry. "Ešte to nevnímam tak, že končím. Jednoducho som prišiel na zraz. Asi to na mňa príde až v zápase proti Čile," povedal Hamšík v Senci pred začiatkom zrazu.Práve on odporučil talianskeho trénera Francesca Calzonu ako nového kouča národného tímu. "" povedal Hamšík k novému kormidelníkovi.Na jeho reprezentačnú rozlúčku si zatiaľ kúpilo lístky 9000 ľudí, stredopoliar Trabzonsporu by mal nastúpiť v základe a striedať pred koncom riadneho hracieho času, aby si užil potlesk publika. "" uviedol k stretnutiu na Tehelnom poli Hamšík, ktorý drží rekord za najväčší počet gólov (26) a štartov (135) v slovenskom drese." dodal so smiechom Hamšík. Zápas s Čile je na programe v nedeľu o 13.30 h. Slováci sa ešte predtým predstavia na pôde Čiernej Hory, proti ktorej nastúpia vo štvrtok o 18.00 h v Podgorici.