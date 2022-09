Hamšík o Calzonovi: Nastal čas vyskúšať zahraničného trénera

Bratislava 2. septembra (TASR) - Bývalý kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík je presvedčený, že nastal správny čas vyskúšať zahraničného trénera. Stredopoliar Trabzonsporu verí, že Talian Francesco Calzona prinesie do slovenského národného tímu nový impulz.



"Keď som videl, že sme odvolali pána trénera Štefana Tarkoviča, tak mi napadol práve Francesco Calzona. Zavolal som pánovi prezidentovi zväzu Jánovi Kováčikovi, či sa mu páči taká myšlienka. Následne som sa ozval aj Francescovi. Všetkým sa tento nápad páčil. Prvé dva zrazy budú určite náročné pre všetkých. Či pre neho, alebo aj hráčov. Predsa je to zahraničný tréner a komunikácia bude hrať asi najdôležitejšiu úlohu. Je len dobre, že veľa hráčov hrá alebo hralo v Taliansku a poznajú prácu talianskych trénerov," uviedol Hamšík pre svoju oficiálnu webovú stránku.



Počas pôsobenia v SSC Neapol pracoval s Calzonom tri roky. "Je to futbalový maniak, detailista. Myslím si, že mužstvu dá tvar a vyrovnané výkony, čo bol náš najväčší problém. Naše výkony boli ako na hojdačke. Po taktickej stránke urobíme veľký pokrok dopredu," tvrdí Hamšík.



Podľa jeho slov Calzonu oslovila myšlienka viesť Slovensko: "Vidí v mužstve veľký potenciál. Viem, že to neboli jednoduché rokovania, ale som veľmi rad, že je nakoniec oficiálne trénerom Slovenska. Ešte sa chcem rozlúčiť s národným dresom posledným zápasom v reprezentácií pred domácim publikom. Takže hádam to bude v novembri."