Hamšík o prehre s AS Rím 1:2: Bola nezaslúžená

Trabzon 20. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík nebol spokojný s výsledkom prvého zápasu play off Európskej Konferenčnej ligy. Jeho Trabzonspor v ňom vo štvrtok prehral na domácej pôde s AS Rím 1:2 a do odvety pôjde v zložitej situácii.



Turecký tím mal počas celého stretnutia väčšie držanie lopty i streleckú prevahu. Jeho hráči namierili sedemkrát medzi tri žrde, no vyťažili z toho iba gól Andreasa Corneliusa v 64. minúte na 1:1. Hostia vyslali len dve strely medzi tri žrde a obe sa skončili za chrbtom brankára Ugurcana Cakira.



"Bol to veľmi náročný zápas, vyrovnaný a určite sme si zaslúžili neprehrať. Škoda... Ukázali sme veľkú kvalitu a odohrali sme veľmi dobrý duel. Máme na čom stavať. Treba hlavne dobre zregenerovať na pondelkový domáci ligový zápas," uviedol pre svoju oficiálnu stránku 34-ročný stredopoliar, ktorý odohral celý zápas.



Z výsledku mal radosť nový tréner hostí Jose Mourinho, pre ktorého to bola víťazná premiéra na lavičke AS. "Nepripadalo mi to ako súper na úrovni EKL, skôr som mal pocit, že je to play off o Ligu majstrov. Majú veľa skúsených hráčov. Bol tam tlak a ak si niekto myslel, že to bude jednoduché, mýlil sa," povedal portugalský kouč pre Sky Sport Italia.