Hamšík odohral 800. zápas v kariére, Trabzonspor uspel v šlágri

Istanbul 7. novembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík odohral jubilejný 800. zápas vo svojej kariére. Míľnik dosiahol v sobotnom zápase 12. kola najvyššej tureckej súťaže, v ktorom výborným výkonom prispel k víťazstvu Trabzonsporu v šlágri nad domácim Besiktasom Istanbul 2:1.



"Dosiahli sme veľké víťazstvo. Uspeli sme na ihrisku účastníka Ligy majstrov Besiktasu. Dobre sme sa pripravili na duel, hrali sme podľa našej taktiky. Prvýkrát sme uspeli v tom najlepšom čase, skórovali sme tesne pred prestávkou. Domáci po zmene strán vyrovnali, chceli dať aj druhý gól, no v závere sme boli po rýchlom protiútoku úspešní my," uviedol 34-ročný stredopoliar pre svoju oficiálnu stránku.



Hamšík v nadstavenom čase prvého dejstva nádhernou prihrávkou vysunul Abdulkadira Omura, ktorý poslal hostí do vedenia. V nadstavenom čase stretnutia si zas zachoval kľud, jemným lobom bol na začiatku rýchleho protiútoku, po ktorom zaznamenal Andreas Cornelius víťazný gól Trabzonu. Ten vedie ligu so sedembodovým náskokom pred Hataysporom, ktorý mal k dobru nedeľný duel. Trabzonspor je šesťnásobný majster krajiny, naposledy sa však z titulu tešil ešte v sezóne 1983/1984. V ďalšom kole po reprezentačnej prestávke privíta 22. novembra Gaziantep.



Podľa portálu Sofascore bol slovenský futbalista najlepším hráčom sobotného šlágra. Na 800. súťažný štart v kariére bude mať pekné spomienky: "Je to krásne! Som veľmi šťastný, že som dosiahol takýto vysoký počet súťažných zápasov. Ďakujem všetkým, ktorí mi k tomu dopomohli," konštatoval Hamšík, ktorý počas kariéry pôsobil v Slovane Bratislava, Brescii Calcio, SSC Neapol, čínskom Ta-liene I-fang a IFK Göteborg. Do Trabzonu prišiel v lete tohto roka.