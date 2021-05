Hamšík po prvom góle za IFK: Jeden z najkrajších v kariére

Göteborg 18. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík vsietil prvý gól v drese IFK Göteborg. A bol naozaj "výstavný", podarilo sa mu to exportnou strelou ľavačkou do šibenice po rohovom kope. Kapitán futbalistov SR ho označil za jeden z najkrajších vo svojej kariére.



V pondelkovom dueli 7. kola najvyššej švédskej súťaže prispel 33-ročný stredopoliar k remíze 2:2 s IK Sirius. V 52. minúte exportnou strelou z hranice šestnástky vymietol šibenicu a zabezpečil IFK vedenie 2:1. Hostia však v 85. minúte vyrovnali. Hamšík odohral celý zápas.



"Ten gól bol výstavný, neskutočný. Jeden z najkrajších, ktorý som dal vo svojej kariére,“ povedal Hamšík po zápase pre svoj oficiálny web. "Na tréningoch sa mi podarilo trafiť pravačkou. Dnes to vyšlo ľavačkou. Ukázali sme slušný výkon. Veľká škoda, že sme dvakrát neudržali vedenie. Hostia mali asi tri šance a dvakrát skórovali. Škoda. Stále čakáme na víťazstvo. Myslím si, že dnes to bolo opäť lepšie. Musíme zvýšiť koncentráciu. Snáď to príde nabudúce a získame tri body," dodal skúsený stredopoliar, ktorý bol podľa SofaScore.com najlepším hráčom domácich. Okrem gólu dvakrát nebezpečne vypálil na brankára hostí, no ten bravúrne loptu vyrazil. Hamšík ešte v nedeľu nastúpi proti Djurgardenu a potom sa presunie na Slovensko a začne s prípravou na majstrovstvá Európy.



Göteborg má na konte osem bodov a v tabuľke švédskej Allsvenskan mu patrí 10. priečka. Remíza so Siriusom bola pre IFK už piata v tejto sezóne. V nedeľu 23. mája sa Hamšíkov tím predstaví na pôde Djurgardenu, ktorý je so 16 bodmi na čele tabuľky.