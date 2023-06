Hamšík po víťaznej rozlúčke: Je to rozbehnuté fantasticky

Vaduz 21. júna (TASR) - V 78. minúte zápasu v Lichtenštajnsku sa definitívne uzavrela reprezentačná i hráčska kapitola slovenského futbalistu Mareka Hamšíka. Mužstvo doviedol k víťazstvu 1:0, po ktorom si upevnilo druhé miesto v tabuľke J-skupiny kvalifikácie ME 2024. Na septembrovom zraze národného tímu síce Hamšík nebude chýbať, príde však už nie ako hráč, ale v pozícii člena realizačného tímu hlavného trénera Francesca Calzonu.



Duel vo Vaduze nepriniesol očakávané gólové hody a hladký triumf Slovákov. Tí sa herne trápili, ich jediný presný zásah zaznamenal Denis Vavro. "Natrápili sme sa. Takéhoto súpera treba zlomiť čo najskôr, čo sa nepodarilo. Dôležité však bolo víťazstvo a tri body, čo sme splnili. Európsky futbal je takýto, keď sa pozrieme na výsledky v iných kvalifikačných skupinách i v tej našej. Preto musíme byť vďační a veľmi šťastní za tieto tri body," tvrdil Hamšík. Snaha sa favorizovaným hosťom nedala uprieť, ich akciám však chýbala rýchlosť a moment prekvapenia. "Je to ťažké. Aj keď sme sa dostali do nejakých šancí, v šestnástke bolo osem alebo deväť ich hráčov. Bohužiaľ to tam padlo iba raz," dodal Hamšík.



Keď prepúšťal miesto na ihrisku Matúšovi Berovi, slovenskí fanúšikovia na štadióne vo Vaduze mu tlieskali v stoji a skandovali jeho meno. "Práveže som si neuvedomoval, že je to moja rozlúčka. Sústreďoval som sa na to, aby sme dosiahli víťazstvo. Keď som šiel dole, cítil som radosť, slzy boli už pri tej rozlúčke vlani," uviedol rekordér v počte štartov i gólov za národný tím. Ten má pred jesenným pokračovaním kvalifikácie veľkú šancu postúpiť na štvrtý veľký turnaj v histórii. "Máme to rozbehnuté fantasticky. Desať bodov zo štyroch zápasov, to je paráda. Čaká nás zaujímavá jeseň s fantastickými zápasmi, slovenský divák sa má na čo tešiť," myslí si Hamšík.



Podľa neho je základ úspechu dobrý kolektív. "Vidieť, že je tu v prvom rade úžasná partia a vtedy idú veci ľahšie. Tak to bolo aj v tých predošlých úspešných kvalifikáciách, každý ťahá za jeden povraz. A to nielen hráči na ihrisku, ale aj tí, čo zostali na tribúne. Každý si navzájom praje a tak to má byť."







