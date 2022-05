Hamšík po zisku prvého ligového titulu: Je to nádherné vysloviť

Trabzon 1. mája (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Marek Hamšík po zisku titulu s Trabzonsporom priznal, že ním lomcovali emócie. Jeho tím sa stal majstrom Turecka po dlhých 38-ich rokoch. Bordovo–modrí v 35. kole Süper Lig remizovali s Antalyasporom 2:2 a získali siedmy titul v histórii.



"Nie nadarmo sa hovorí, že najťažšie je urobiť posledný krok. Proti Antalyasporu sme dvakrát viedli, súper vyrovnal. My sme museli byť extrémne koncentrovaní. No dokázali sme to," povedal slovenský stredopoliar pre svoju oficiálnu webovú stránku. Hamšík získal titul po absolvovaní 552 zápasov medzi seniormi. "Ani neviem, čo mám povedať. Jednoducho, som veľmi šťastný. Je to nádherné vysloviť, že dočkal som sa prvého majstrovského titulu v seniorskej kategórií. Moje pocity sú fantastické, nádherne. Keď vidíte tie emócie, radosť fanúšikov Trabzonsporu, ktorí oslavujú titul. Nielen v Trabzone, ale po celom Turecku.... Niet k tomu čo dodať.... Aj naše oslavy budú dlhééééé... Veľkéééé ďakujem patrí mojej rodine, trénerom a všetkým, ktorí mi pomáhali, podporovali ma. Trabzon sampiyon!!!!,“ dodal slovenský futbalista.



Už po minulotýždňovom víťazstve v Adane vítali priaznivci Trabzonsporu na letisku svojich miláčikov ako majstrov. Celý týždeň sa niesol v očakávaní fantastického úspechu. V meste vypuklo obrovské šialenstvo, priaznivci odpočítavali hodiny, každý bol nedočkaví, netrpezlivo čakal na historický úspech. Štyridsaťtisícový Medical Park Stadyumu bol za štyri minúty vypredaný.



Keďže Trabzonspor nemohol uspokojiť všetkých záujemcov o vstupenky, šéf klubu Ahmet Aaolu sa rozhodol, že pustí priaznivcov na posledný predzápasový tréning na Medical Park Stadyumu. Štadión bol aj v piatok vypredaný. Už samotná cesta autobusu bola podľa Hamšíka grandiózna. "Už v piatok, ako aj na druhý deň v sobotu všade boli naši priaznivci. Neskutočné."