Hamšík počíta aj s jedenástkami: Mali by sme si nejaké kopnúť

Mainz 29. júna (TASR) - Asistent trénera slovenských futbalistov Marek Hamšík počíta s možnosťou, že osemfinálový zápas môže rozhodnúť až jedenástkový rozstrel. "Sokolov" čaká v boji o štvrťfinále na ME Anglicko, s ktorým sa stretnú v nedeľu o 18.00 h v Gelsenkirchene. "Albion" síce vyhral C-skupinu, no v troch zápasoch strelil len dva góly a inkasoval o jeden menej.



Hamšík pripomenul, že tím sa momentálne pripravuje najmä prostredníctvom videí. Hráči majú medzi zápasmi len štyri dni a podpisuje sa na nich koniec sezóny. "Myslím si, že by sme si mali nejakú tú jedenástku kopnúť. Tie zápasy môžu ísť až do 120. minúty a chalani musia aj preto naozaj regenerovať," povedal Hamšík, ktorý plní v tíme trénera Francesca Calzonu aj funkciu manažéra. "Máme o dosť menej času ako pred predošlým zápasom. Urobili maximum v tom, že chalani dostali vo štvrtok voľno. Fyzické aj psychické napätie bolo veľké a zaslúžili si to. Na programe bol len ľahký tréning, nech chalani regenerujú. Sme na konci sezóny a veľmi už trénovať nemôžeme," vysvetlil bývalý kapitán slovenskej reprezentácie.



V reprezentácii odohral 138 zápasov, čo je národný rekord. K jeho prekonaniu je pomerne blízko Peter Pekarík so 129 stretnutiami. Tridsaťsedemročný pravý obranca odohral doposiaľ všetky tri zápasy a na šampionáte prekonáva očakávania. "Rekordy sú na to, aby boli prekonávané. Prajem mu to, ja budem mať to, že som bol prvý. Je neskutočné, čo predvádza. Je to veľký profesionál a v klube hrá počet zápasov, ktoré sa dajú možno spočítať na jednej ruke. Keď však príde do reprezentácie, hrá celé zápasy a jeho čísla sú jedny z najlepších. Je neuveriteľné, ako je nastavený a môže byť vzor pre mnohých mladých hráčov," povedal Hamšík ohľadom Pekaríka. Obaja boli súčasť tímu, ktorý na ME 2016 uhral s Anglickom postupovú remízu 0:0: "Ten zápas si pamätám, bol to historický moment, dokázali sme remizovať s Anglickom. Vždy sa o nich píše, že teraz je ten správny čas a od tohto tímu čakajú všetci veľké veci."



Slovenský tím neskrýva pred osemfinále postupové ambície. V tomto duchu sa nechal počuť okrem Calzonu aj brankár Martin Dúbravka. Ich slová potvrdil aj Hamšík a pripomenul, že Slovensko disponuje pred náročným zápasom celým 26-členným tímom. "Je naozaj skvelé, že tu máme k dispozícii 26 najlepších hráčov Slovenska, ale chcem ich mať všetkých zdravých. Boli nejaké problémy s Dávidom Hanckom, ale sme radi, že to ustál, dal sa dokopy a je k dispozícii. Čaká nás náročný zápas, poďme do toho a urobme historický moment pre Slovensko," dodal Hamšík.



Slováci postúpili do vyraďovacej fázy na veľkom turnaji tretíkrát. Naposledy sa im to podarilo na ME 2016, keď v boji o štvrťfinále nestačili na Nemcov 0:3. S Angličanmi sa naposledy stretli pred takmer siedmimi rokmi. V kvalifikácii na MS 2018 vtedy prehrali vo Wembley 1:2.