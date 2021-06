Hamšík pred Poľskom: Už nech to vypukne a nezabudnime útočiť

Petrohrad 13. júna (TASR) - Cíti sa fit a verí, že odohrá plnú zápasovú minutáž. Líder slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík povedie spoluhráčov už do tretieho otváracieho súboja na veľkom podujatí po MS 2010 v JAR, resp. EURO 2016 vo Francúzsku. Na nedeľnej online tlačovej konferencii pred duelom E-skupiny proti Poľsku vyjadril vieru, že po zranení lýtka bude môcť odohrať prvý zápas naplno.



"Som rád, že tu sedím, znamená to, že som fit a pripravený hrať. Cítim sa na plnú minutáž," potvrdil na úvodnú otázku médií. Rovnako ako hlavný tréner Štefan Tarkovič, i kapitán SR sa už nevie dočkať úvodného hvizdu: "Všetci sa veľmi tešíme, sú to predsa majstrovstvá Európy, ktoré sa nehrajú tak často, a už vôbec nie pre slovenský národný tím. Nevieme sa dočkať, pripravujeme sa dlhé týždne, sme plní emócii a tešíme sa. Už nech sme na ihrisku, už nech to vypukne."



Tridsaťtriročný stredopoliar si dobre uvedomuje, že favorizované Poľsko bude stavať na mimoriadne silnej ofenzíve. "Majú obrovskú kvalitu, najmä v ofenzíve. My musíme mať prepracovanú defenzívu, ale nemôžeme zabudnúť útočiť. Musíme sa pozerať len na tých, ktorých majú k dispozícii, hoci stratili dobrých ofenzívnych hráčov, Lewandowski a Zieliňski majú európsku kvalitu."



Výsledok prvého zápasu môže, ale nemusí veľa napovedať o ďalšom vývoji na záverečnom turnaj z hľadiska postupových kalkulácií. Vlastné skúsenosti s tým majú aj Slováci, ktorí pred piatimi rokmi prehrali v prvom súboji na ME s Walesom 1:2, napriek tomu sa ako nováčik na kontinentálnom šampionáte v ére samostatnosti kvalifikovali do osemfinále. "Prvý zápas je veľmi dôležitý, ale nemusí sa to všetko odvíjať len od jeho výsledku. Chceme vykročiť tým správnym krokom. Chceme získať body. Ukáže sa to však až na ihrisku."



Hamšík sa tiež vyjadril na adresu Dána Christiana Eriksena, ktorý deň predtým skolaboval v súboji s Fínskom v Kodani. "Bolo to hrôzostrašné, ešte hodiny potom som mal zimomriavky na tele. Chvalabohu, skončilo sa to pozitívne. Všetci sme stáli pri ňom."







