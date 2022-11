Hamšík pred rozlúčkovým zápasom: Aby som chalanov ešte raz netrénoval

Senec 19. novembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia ukončí kalendárny rok 2022 domácim prípravným stretnutím proti Čile. Zápas na NFŠ v Bratislave (nedeľa o 13.30 h) bude posledným v reprezentačnej kariére dlhoročného kapitána tímu Mareka Hamšíka. Pre hlavného trénera Francesca Calzonu, ktorý sleduje kariéru slovenského stredopoliara od jej začiatku, to bude štvrtý duel na lavičke Slovenska. Taliansky kouť verí, že prvý s prívlastkom víťazný.



Hamšíkovi sa zároveň splní aj hlavné prianie, pretože zápas je oficiálne vypredaný. "Je to obrovská pocta, bolo to jediné želanie, ktoré som si v kútiku duše prial. Splnilo sa to, aj vďaka Slovenskému futbalovému zväzu, ktorý dal správne ceny a ideálny čas pre rodiny. Fanúšikovia, keď chcú, tak na štadión prídu. Chceme ich potešiť dobrou hrou a výsledkom," povedal Hamšík, ktorý navýši vlastný rekord v počte štartov za seniorskú reprezentáciu Slovenska na 136.



Práve tridsaťpäťročný futbalista patrí medzi hlavných iniciátorov príchodu Calzonu, ktorého pozná z pôsobenia v SSC Neapol. Najskúsenejší reprezentant vníma, že príchod 54-ročného Taliana na lavičku národného mužstva bol správny krok a sám vidí herný progres. "Už v Čiernej Hore to bolo blízko, mali sme to veľmi dobre rozbehnuté a na konci zápasu nás trochu "zarezal" rozhodca, to však nie je dôležité. Tréner videl, že sme sa zlepšili a robili veci, ktoré sme trénovali a 70 minút zápasu bolo dobrých. Pre niektorých hráčov je to niečo nové, na čo nie sú zvyknutí. Má to však veľmi rýchly spád a tréner je spokojný s tým, čo hráči predvádzajú a ako rýchlo sa učia. Videl som to aj ja na tribúne v Čiernej Hore. To, čo sme si pred zápasom pripravovali, či už v defenzíve, alebo ofenzíve, sa aj plnilo. Je to správna cesta a verím, že Slovensko napreduje,“ povedal na predzápasovej tlačovej konferencii v Senci.



Rozlúčkový zápas v reprezentačnej kariére vníma aj kabína plná mladých futbalistov a nováčikov. Hamšík nevylúčil, že v budúcnosti sa objaví na lavičke aj v inej pozícii ako hráčskej. "Aby som ich ešte raz netrénoval," zavtipkoval a následne povedal, v čom si môžu jeho mladí spoluhráči od neho zobrať príklad. "Som veľký puntičkár a robím všetko naplno. Myslím si, že v tomto smere sa určite môžu učiť. To, čo som dosiahol si vedia potom nájsť vo Wikipedii, to je však vedľajšie,“ dodal dobre naladený historicky najlepší strelec národného mužstva.



Futbalovo rásť videl slovenského reprezentanta od začiatku profesionálnej kariéry aj Calzona. "Mareka som poznal ešte keď hral v Brescii. Zaujala ma jeho elegantnosť, vie kopať veľmi dobre oboma nohami. Páči sa mi, že je taký tichý líder, čo mám veľmi rád vo futbalovom svete,“ pochválil svojho zverenca, ktorého neskôr trénoval pod Vezuvom.



Hoci diváci môžu vnímať zápas proti Čile iba ako rozlúčkový, Calzona pripomenul, že v jeho ponímaní nie je v žiadnom dueli priestor na odchýlenie sa z vytýčenej cesty. "Samozrejme, všetka pozornosť bude na Marekovi. My však nesmieme strácať zo zreteľa náš cieľ. Náš tím sa nachádza vo fáze budovania. Nesmieme strácať čas a musíme využiť všetky príležitosti na to, aby sme sa zlepšili. V marci budem chcieť mať skupinu hráčov, ktorí budú vedieť, čo od nich očakávam,“ poznamenal bývalý asistent trénera SSC Neapol, Empoli či Cagliari.



Zostava proti juhoamerickému tímu, ktorý má v kádri množstvo skúsených hráčov sa nebude príliš líšiť od tej z Čiernej Hory. "Bude hrať zostava, ktorá mi bude dávať najviac garancií. Samozrejme, prioritou je Marekova oslava, ale ja mám povinnosť využiť čo najviac tento zápas. Bude to viac-menej rovnaká zostava, ale so zmenami, ktoré sú nevyhnutné."



Isté je, že na zápas nenastúpi zranená dvojica Žilinčanov Kristián Vallo a Dávid Ďuriš. Pre červenú kartu v zápase s Čiernou Horou nemôže hrať ani Adam Zreľák. Reprezentačný zraz sa skončil pre aj Dávida Hancka, ktorý na základe dohody SFZ a Feyenoordu Rotterdam mohol odohrať iba jeden zápas novembrového zrazu. Otáznik visí nad štartom Juraja Kucku a Ľubomíra Šatku, ktorí majú menšie zdravotné problémy.