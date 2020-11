Hamšík pred zápasom roka: Všetci vieme o čo ide

Senec 8. novembra (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík sa už mesiac pripravuje v domácich podmienkach na zápas roka. V Severnom Írsku chcú Slováci vo finále baráže EURO 2020 zvíťaziť a podľa Hamšíka je dobré, že tímu pomôžu aj hráči, ktorí sa do reprezentácie vrátili po dlhšom čase. Nový impulz by mal podľa obrancu Petra Pekaríka priniesť aj tréner Štefan Tarkovič.



Realizačný tím v nedeľu večer donominoval ďalších hráčov. Martina Koscelníka, ktorého vyradil pozitívny test na koronavírus, nahradí Lukáš Pauschek. Do mužstva k devätnástim pôvodne vybraným pribudli aj Dávid Hancko, Tomáš Suslov, Pavol Šafranko, Samuel Mráz, Adam Jakubech a Norbert Gyömbér. "Dozvedel som sa to v sobotu pred zápasom v Michalovciach. Ale snažil som sústrediť na zápas a som rád, že sme ho zvládli," uviedol obranca Slovana Bratislava Lukáš Pauschek.



Tarkovič nominoval do kádra po svojom nástupe do funkcie Tomáša Hubočana i Vladimíra Weissa. Ďalší navrátilec Martin Škrtel však napokon Slovákov neposilní pre zranenie. "Písali sme si s Martinom, bohužiaľ, je to ako to je. Boli by sme radi, keby bol s nami, prehovárali sme ho, ale dopadlo to takto. Čo sa týka Vlada Weissa a Tomáša Hubočana, odovzdali reprezentácii veľmi veľa, je plus, že sú tu. Tomáš je veľmi skúsený a to nám môže pomôcť a Vlado je hráč, ktorý dokáže zmeniť priebeh zápasu. Vždy dokázal v reprezentácii dôležité veci v ofenzíve," uviedol Hamšík.



Hamšík je na Slovensku už od začiatku októbra, keď sa hlásil na zraze pred semifinálovým barážovým súbojom s Írmi a aj ďalšími dvoma duelmi Lige národov v Škótsku a doma proti Izraelu. "Snažil som sa držať vo forme, hoci pre situáciu s koronavírusom som sa nemohol pripravovať so žiadnym mužstvom. Nič som neriskoval, som zdravý," prezradil 33-ročný stredopoliar.



Podľa špílmachra slovenskej reprezentácie je zápas v Belfaste zápasom roka a hráči veria, že bude mať šťastný koniec: "Všetci vieme, o čo ide. Sme nastavení tak, aby sme to zvládli. Je sen každého z nás, aby sme sa ešte dostali na ME."



Na ostrovoch odohrajú Slováci finále baráže vo štvrtok 12. novembra a súpera majú zmapovaného. Do zápasu ich napriek tomu čaká ešte niekoľko videorozborov. "Myslím si, že to bude podobný súper ako boli Íri. Budú hrať podľa mňa defenzívne a vyrážať do brejkov. Ale bude to o maličkostiach a kto ich lepšie zvládne, dostane sa na šampionát," povedal útočník Albert Rusnák. Dvadsaťšesťročný hráč Real Salt Lake mal ešte v noci na pondelok odohrať zápas v zámorskej MLS, ale klub mu umožnil príchod na Slovensko skôr. "My sme z boja play off už vypadli minulý víkend, takže môj príchod bol o to ľahší. V klube vedeli dopredu, že budeme hrať o Euro, takže na to boli pripravení."



Podľa Rusnáka tímom nezamávala ani zmena na trénerskom poste. Tarkovič nahradil Pavla Hapala 20. októbra a so sebou si priviedol aj nový realizačný tím. "Keď som prišiel do reprezentácie po prvý raz, bol tu ten realizačný tím, aký tu je teraz. Čo sa týka trénera Hapala, toto sa vo futbale deje, nie je to príjemné, ale my sa musíme pozerať dopredu. Nemôžeme rozoberať čo sa stalo, musíme sa pripraviť na štvrtok."







Novému trénerovi napokon neurobili starosti vyhlásenia Herthy Berlín. Nemecký klub v týždni informoval, že ak jeho hráči musia po príchode z reprezentácie absolvovať karanténu, tak ich neuvoľní. "Bola to horúca téma. Ale našťastie opatrenia v Berlíne nie sú také prísne a stačí mi pri návrate negatívny test nie starší ako 48 hodín. Verím, že žiadne iné komplikácie už neprídu," informoval Pekarík, ktorý tak môže ku 94 reprezentačným štartom pridať ďalšie. Ako tiež uviedol, zdravotne je v poriadku. "Čo sa týka nedávneho zranenia, mal som narazený stehenný sval, protihráč mi po súboji zasiahol nerv. Ale odohral som uplynulé dva zápasy a je to zatiaľ dobré."



Postup na MS 2010 si Slováci vybojovali v poľskom Chorzowe a rovnako na ihrisku súpera potvrdili postup aj na ME 2016. Pekarík verí, že to vyjde aj do tretice a to aj vďaka impulzu, ktorý by mal dodať nový tréner. "Veľmi si prajem, aby to bolo tak aj tentokrát. Všetko sme si vydreli až na konci, verím, že to bude aj tento prípad. Ale na súpera si musíme dať pozor, Severní Íri zdolali Čechov, remizovali s Holanďanmi, v semifinále baráže pred mesiacom vyradili Bosnu. To hovorí o sile súpera. Tréner Tarkovič nás pozná, pozná dianie v reprezentácii, atmosféru v kabíne vie veľmi dobre naladiť. Verím, že sa zomkneme a spoločnými silami to dokážeme."