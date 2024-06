Hamšík pripúšťa senzáciu v podaní Slovenska

Pondelok 17. júna, 18.00 h



E-skupina, 1. kolo /Frankfurt Arena/



Belgicko - Slovensko



rozhodcovia: Umut Meler, Emre Eyisoy, Kerem Ersoy (všetci Tur.)



Predpokladané zostavy:



Belgicko: Casteels - Faes, Witsel, De Cuyper, Castagne - Mangala, Onana, Doku - Trossard, De Bruyne, Lukaku



Slovensko: Dúbravka - Pekarík, Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda - Schranz, Boženík, Haraslín

Mainz 17. júna (TASR) - Nadšenie a odhodlanie slovenského tímu pred úvodným zápasom na ME v Nemecku dávajú zabudnúť na jeho postaveniu na turnaji aj v skupine. Slováci môžu Belgicko len prekvapiť a pripomínajú svoje kvalitné kvalifikačné vystúpenia proti Portugalsku, od ich súpera sa naopak očakávajú tri body. Zápas E-skupiny vo Frankfurte je na programe v pondelok od 18.00 h.Doposiaľ najsenzačnejší výsledok na veľkom turnaji dosiahlo Slovensko na MS 2010, keď zdolalo v základnej fáze Taliansko 3:2 a na jeho úkor postúpilo do osemfinále. Kapitán tímu bol vtedy Marek Hamšík, ktorý je na prebiehajúcich ME v pozícii manažéra tímu a asistenta trénera. "," povedal Hamšík na sobotnej tlačovej konferencii. Nereálne nevidí ani prípadný postup do osemfinále, čo by bolo pre Slovákov vyrovnanie maxima na kontinentálnom šampionáte z roku 2016. "," dodal Hamšík.V spojitosti s Belgickom sa hovorí o možných absenciách v dôsledku zranení a nedostatočnej formy niektorých hráčov. Na sobotnej tlačovej konferencii tím navyše požiadal médiá, aby nekládli otázky ohľadom kondície. Pred pondelkovým zápasom sa hovorí o možnej absencii obrancov Axela Witsela, Jana Vertonghena i Arthura Theateho. "," povedal v sobotu obranca Timothy Castagne podľa agentúry Reuters. Slovenský stredopoliar Stanislav Lobotka zas pripomenul, že Belgičania majú kvalitných hráčov aj na lavičke. "," povedal Lobotka. V kvalifikácii bol jeden z dvoch hráčov, ktorí dokázali streliť gól suverénnemu Portugalsku.," doplnil 29-ročný defenzívny stredopoliar. Pozícia v papierovo slabšom tímu mu vyhovuje: "."Jeho tím čaká štyri dni po stretnutí s Belgickom zápas proti Ukrajine (Düsseldorf, 15.00). Účinkovanie v skupine zakončí tím Francesca Calzonu 26. júna duelom proti Rumunsku (Frankfurt, 18.00). Slováci sú na štvrtom veľkom turnaji a trikrát postúpili zo základnej skupiny - naposledy na ME 2016 vo Francúzsku. Belgičania patria medzi favoritov celého turnaja a medzi elitou sú od MS 2014. Najlepší výsledok dosiahli na ME 1980, kde nestačili vo finále 1:2 na Západné Nemecko.