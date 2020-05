Hamšík sa chystá na novú sezónu, Ta-lien-žen uspel v prípravnom zápase

Ta-lien 23. mája (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík pokračuje v príprave na novú sezónu najvyššej čínskej súťaže. V drese svojho klubu Ta-lien-žen absolvoval v sobotu prípravné stretnutie s druholigistom FC Šen-jang Urban.



"Vyhrali sme 4:2, na ihrisku som bol do 75. minúty. Samozrejme, duel sa hral bez divákov. Príprava ide podľa plánu. Cez týždeň sme trénovali, víkendy sme mali voľné. No odteraz už budeme na záver týždňa hrať prípravné stretnutia. Už sa nevieme dočkať ligy. Iba trénovať je fakt ťažké. Už nech sa začne," povedal 32-ročný stredopoliar na svojej oficiálnej stránke.



Štart čínskej ligy odložili pre pandémiu nového koronavírusu, začať by sa mohlo v júni: "Ešte nepoznáme oficiálny začiatok súťaže. Dá sa povedať, že v meste všetko funguje. Reštaurácie, obchodné centrá, ako aj posilňovne. Akurát kiná sú ešte zatvorené."