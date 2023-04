Hamšík sa gólovo presadil v drese Trabzonsporu: Mrzí ma prehra

Ankara 30. apríla (TASR) - Slovenský futbalista Marek Hamšík sa v sobotu gólovo presadil v zápase 32. kola tureckej ligy. Zaznamenal jediný gól Trabzonsporu, ktorý však prehral na štadióne Konyasporu 1:2. Bol to jeho prvý gól v tomto roku a viaceré médiá ho označili za najlepšieho hráča svojho mužstva.



Hostia mali skvelý vstup do zápasu, keď v 12. minúte Hamšík pohotovo zareagoval na strelu Trezegueta a zblízka skóroval. Slovenský futbalista odohral 86 minút. "Potešilo ma, že som nastúpil v základnej zostave a že som skóroval. Mrzí ma však, že sme nakoniec nezískali ani jeden bod," povedal Hamšík pre svoju oficiálnu webovú stránku.



Trabzonsporu na konci prvého polčasu skomplikovalo situáciu vylúčenie Anastasiosa Bakasetasa. Ešte pred ním domáci vyrovnali a po zmene strán využili v 85. minúte početnú výhodu. Po tomto góle vystriedal slovenského futbalistu Lazar Markovič. "Začali sme dobre. Kým sme boli v plnom počte, tak sme hrali slušne. V desiatich sa hrá ťažko, napriek tomu sme do 85. minúty dokázali udržať remízu. Bohužiaľ, opäť sme prehrali. Musíme dať hore hlavy a sústrediť sa na ďalší duel," dodal Hamšík.