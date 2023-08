Hamšík sa stal novým tímovým manažérom slovenskej reprezentácie

Bratislava 30. augusta (TASR) - Bývalý dlhoročný kapitán Marek Hamšík sa stal novým tímovým manažérom slovenskej futbalovej reprezentácie. Na tlačovej konferencii pred septembrovými kvalifikačnými zápasmi ME 2024 to oznámil tréner Francesco Calzona, ktorý premiérovo nominoval Jakuba Kadáka zo švajčiarskeho Luzernu a Matúša Kmeťa z AS Trenčín.







