Hamšík sa teší na novú funkciu: O dve oči a uši viac

Realizačný tím:



Hlavný tréner: Francesco Calzona



Asistenti trénera: Gianluca Segarelli, Simone Bonomi



Tréner brankárov: Ján Novota



Kondiční tréneri: Alessandro Bulfoni, David Brünn



Videoanalytik: Marco Brini



Technický manažér: Giovanni Paolo De Matteis



Tímový manažér: Marek Hamšík



Technický vedúci: Jakub Kojnok



Lekári: Zsolt Fegyveres, Jozef Almási



Fyzioterapeuti: Marián Drinka, Peter Hečko, Martin Nozdrovický



Masér: Mário Prelovský



Kustódi: Ján Beniak, Marek Košáň



Senec 3. septembra (TASR) - Na nedeľňajšom zraze pred septembrovým dvojzápasom kvalifikácie ME 2024 proti Portugalsku a Lichtenštajnsku nebola slovenská futbalová reprezentácia zďaleka v kompletnom zložení. Klubové povinnosti zabránili prísť viacerým hráčom, okrem kapitána Milana Škriniara chýbali aj ďalšie opory Dávid Hancko, Denis Vavro či Juraj Kucka.V novej funkcii zavítal na zraz Marek Hamšík, ktorý ešte v júnovom asociačnom termíne pomohol spoluhráčom z národného tímu na ihrisku ako kapitán k zisku šiestich bodov na Islande (2:1) a v Lichtenštajnsku (1:0). Po skončení hráčskej kariéry sa začína zžívať s pozíciou tímového manažéra reprezentácie. Na starosti bude mať najmä komunikáciu s hráčmi a trénerom Francescom Calzonom, v rámci ktorej by mal zúročiť svoje bohaté skúsenosti. "povedal Hamšík.Bývalý reprezentačný kapitán si na novú prácu začína zvykať a priznal, že futbal mu ako hráčovi nechýba. "dodal Hamšík. Portugalsko bude podľa neho tvrdý oriešok. "dodal Hamšík.Prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ján Kováčik sa pohrával s myšlienkou zapojiť Hamšíka do diania v reprezentácii už vlani. Čakalo sa iba na to, kedy bývalý hráč Slovana Bratislava, Brescie Calcio, SSC Neapol, čínskeho Ta-lienu, IFK Göteborg a Trabzonsporu zavesí kopačky na klinec. "" myslí si prezident SFZ.Slovenský tím je po štyroch kolách kvalifikácie na druhom mieste tabuľky J-skupiny so ziskom desiatich bodov. Už v piatok 8. septembra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave preverí jeho silu favorizované Portugalsko, ktoré je s plným počtom 12 bodov a so skóre 14:0 líder skupiny. Podľa stredopoliara Stanislava Lobotku môžu Slováci iba prekvapiť.uviedol Lobotka.Po šlágri s majstrami Európy z roku 2016 nastúpia Slováci opäť doma - zápas s Lichtenštajnskom sa uskutoční v pondelok 11. septembra o 20.45 h na NFŠ v Bratislave. Kvalifikácia pokračuje dvoma kolami v októbri, záverečné dve sú na programe novembri. Na budúcoročný šampionát v Nemecku (14. júna - 14. júla) postúpia prvé dva tímy z každej z desiatich skupín.Martin Dúbravka (Newcastle United), Marek Rodák (FC Fulham), Henrich Ravas (Widzew Lodž)Peter Pekarík (Hertha BSC), Michal Tomič (Slavia Praha), Matúš Kmeť (AS Trenčín), Martin Valjent (RCD Mallorca), Denis Vavro (FC Kodaň), Milan Škriniar (Paríž Saint-Germain), Norbert Gyömbér (US Salernitana), Dávid Hancko (Feyenoord Rotterdam), Vernon De Marco (Hatta Club)Patrik Hrošovský (KRC Genk), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Juraj Kucka (Slovan Bratislava), Ondrej Duda (Hellas Verona), László Bénes (Hamburger SV), Jakub Kadák (FC Luzern), Matúš Bero (VfL Bochum), Erik Jirka (Viktoria Plzeň)Róbert Mak (Sydney FC), Dávid Ďuriš (MŠK Žilina), Ivan Schranz (Slavia Praha), Tomáš Suslov (Hellas Verona), Lukáš Haraslín (Sparta Praha), Ľubomír Tupta (Slovan Liberec), Adam Zreľák (Warta Poznaň), Róbert Polievka (MFK Dukla Banská Bystrica), Róbert Boženík (Boavista Porto)