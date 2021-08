Hamšík sa už pripojil k tímu: Verím, že budeme úspešní

Senec 30. augusta (TASR) – K slovenskej futbalovej reprezentácii sa v pondelok pripojili už aj stredopoliari Marek Hamšík a Stanislav Lobotka. Národný tím pod trénerským vedením Štefana Tarkoviča sa v Senci pripravuje na trojzápas kvalifikácie MS 2022 proti Slovinsku (v stredu 1. septembra o 20.45 v Ľubľane), Chorvátsku (v sobotu 4. septembra o 20.45 v Bratislave) a Cypru (v utorok 7. septembra o 20.45 v Bratislave).



Trabzonspor uspel v nedeľnom súboji 3. kola tureckej ligy na pôde Giresunsporu 1:0, s plným počtom bodov a skóre 8:2 figuruje na čele tabuľky. Hamšík hral do 87. minúty.



„Sme radi, že po náročných dňoch, keď sme za tri týždne absolvovali sedem stretnutí, sme vyhrali v Giresune. Bol to náročný duel, no my sme ho zvládli. Sme lídri a zatiaľ je to super. Tešíme sa na ďalšie zápasy, teraz je však na rade národné mužstvo. Veľmi som sa tešil na zraz, som rád, že sme sa opäť stretli. Verím, že budeme v kvalifikačných zápasoch úspešní. Pôjdeme krok za krokom, najprv sa sústredíme na Slovinsko," povedal 34-ročný reprezentačný kapitán na svojej oficiálnej webovej stránke.



Na klubovej úrovni sa dobre naladil aj Lobotka, ktorého preferuje nový tréner SSC Neapol Luciano Spalletti. Dvadsaťšesťročný Slovák odohral v oboch úvodných dueloch Serie A plnú minutáž a Partenopei dvakrát zvíťazili, v nedeľu na štadióne FC Janov 2:1. Deň predtým rozhodli o ligových triumfoch svojich klubov Dávid Hancko i Róbert Mak. Obranca pražskej Sparty vsietil jediný gól duelu s Českými Budějovicami, krídelník Ferencvárosu Budapešť strelil pri víťazstve nad Debrecínom 4:2 dokonca dva góly vrátane víťazného.



Pre Tarkoviča sú to prísľuby smerom do ofenzívy. Finálna fáza trápila jeho zverencov na majstrovstvách Európy, kde v súčte duelov so Švédskom (0:1) a Španielskom (0:5) nevystrelili ani raz do priestoru bránky.



„Tie dva zápasy, najmä ten posledný, nám nevyšli útočne. Nemôžeme sa sústrediť na ten posledný zápas, musíme sa pozerať na to, čo sme predviedli proti Poľsku (2:1), aj keď každý hovorí, že tie výkony neboli optimálne. Taká je realita, nemáme čas ani natrénovať, v stredu je zápas. Musíme si pozrieť nejaké videá a zlepšiť hlavne tú koncovku. Určite je pravda, že musíme viac útočiť ako brániť a streliť viac gólov, aby sme vyhrali," povedal Mak.