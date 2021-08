Hamšík si otvoril strelecký účet v Süper lig, teší sa na AS Rím

Trabzon 17. augusta (TASR) - Slovenského futbalového reprezentanta Mareka Hamšíka potešila úspešná ligová premiéra v drese tureckého Trabzonsporu. V zápase 1. kola Süper lig si pripísal gól i asistenciu a pomohol k víťazstvu 5:1 na pôde tímu Yeni Malatyaspor.



Kapitán slovenskej reprezentácie hral do 83. minúty. Už na začiatku zápasu ukázal skvelú kopaciu techniku, keď presným centrom našiel hlavu gréckeho spoluhráča Anastasiosa Bakasetasa a ten otvoril skóre už v 3. minúte. "Teší ma táto prihrávka. Ako aj prvý gól v drese Trabzonu. Mám z neho veľkú radosť, podarilo sa mi skórovať v ďalšej kvalitnej lige," vyjadril sa 34-ročný slovenský stredopoliar pre svoj oficiálny web. "Mali sme skvelý vstup do zápasu, po desiatich minútach sme viedli dvojgólovým rozdielom. Domáci znížili, no na prestávku sme išli s trojgólovým náskokom. Aj po zmene strán sme pokračovali v dobrom výkone a pridali sme aj piaty gól. Máme za sebou skvelý vstup do tureckej ligy," doplnil.



Trabzonspor nielenže dobre vstúpil do ligy, ale dobre sa naladil na prvý duel play off Európskej konferenčenej ligy (EKL) proti talianskemu AS Rím. "Vlkov" vedie portugalský tréner Jose Mourinho a v Trabzone sa tešia na interesantný zápas: "Najdôležitejšie je to, že sme vynikajúco zvládli vstup do ligy a výborne sme sa naladili na štvrtkový duel Konferenčnej ligy. Teraz sa potrebujeme rýchlo zregenerovať, veď proti AS Rím nastúpime už vo štvrtok. Tešíme sa na atraktívny duel."