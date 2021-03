Hamšík údajne mieri do bratislavského Slovana

Bratislava 1. marca (TASR) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Marek Hamšík by si opäť mohol obliecť dres Slovana Bratislava. Podľa informácie na facebookovej stránke RTVS je Hamšík blízko k dohode s úradujúcim slovenským majstrom.



"Podľa naších informácií je na spadnutie dohoda medzi Marekom Hamšíkom a bratislavským Slovanom. Kapitán futbalovej reprezentácie by tak pred kvalifikačnými zápasmi mohol získať hernú prax vo Fortuna lige," píše sa na oficiálnom profile Šport v RTVS.



Tridsaťtriročný Hamšík je momentálne hráčom čínskeho klubu PFC Ta-lien. Tamojšia Superliga štartuje až 20. apríla, slovenských futbalistov čaká už koncom marca vstup do kvalifikácie MS 2022. V Slovane už Hamšík pôsobil ešte ako mládežnícky reprezentant v rokoch 2002 až 2004, potom prestúpil do talianskej Brescie.