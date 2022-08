Hamšík vynechá pre natrhnutý sval úvod tureckej ligy

Slovenský stredopoliar v drese tureckého klubu Trabzonspor Marek Hamšík (vľavo) a hráč AS Rím Eldor Šomurodov bojujú o loptu v prvom zápase play off Európskej konferenčnej ligy 2021/2022 Trabzonspor - AS Rím v Trabzone vo štvrtok 19. augusta 2021.