Hamšíkov Trabzonspor sa pripravuje na súboj o turecký Superpohár

Trabzon 29. júla (TASR) - Úradujúci turecký majster Trabzonspor so slovenským stredopoliarom Marekom Hamšíkom odštartuje sezónu súbojom o Superpohár. Na istanbulskom Národnom štadióne sa v sobotu stretne so Sivassporom.



Futbalisti Trabzonsporu začali prípravu v domácom prostredí. "Absolvovali sme testy a potom sme sa presunuli do Slovinska. Bola to klasická, tvrdá príprava, aká musí byť pred náročnou sezónou. Potom sme dostali pár dní voľna a pokračovali v príprave. Tentokrát v Rakúsku, kde to už bolo skôr herné sústredenie. Tešíme sa na novú sezónu. Som veľmi rád, že ma nelimitovali zranenia, absolvoval som celú prípravu," uviedol Hamšík na svojom webe.



Trabzonspor odohral štyri prípravné zápasy. MTK Budapešť zdolal 2:1, remizoval 2:2 so Slováckom a prehral s FC Turín (0:3) a s Empoli (0:1). "V sezóne pôjdeme od zápasu k zápasu. Po stretnutí o Superpohár nás čakajú zápasy tureckej ligy. V druhej polovici augusta príde veľmi dôležitý dvojzápas o postup do skupinovej fázy Ligy majstrov," dodal Hamšík.