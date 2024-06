Hancka tešil postup, no pripomenul, že tím mal na prvé miesto

Mainz 28. júna (TASR) - Slovenského futbalistu Dávida Hancka mrzelo, že jeho tím nevyužil šancu na prvé miesto v E-skupine na ME v Nemecku. Po stredajšej remíze 1:1 s Rumunskom síce uznal, že "sokoli" na to mali, no zároveň pripomenul aj nízke nasadenie tímu pred turnajom.



Slováci boli pred ME tretí najnižšie postavený účastník v rebríčku FIFA. Hneď na úvod prekvapili proti Belgicku, ktoré zdolali po obetavom výkone s vysokým pressingom 1:0. Postup mohli spečatiť už v druhom stretnutí proti Ukrajine, no tentokrát vedenie neudržali a inkasovali dvakrát. Remíza s Rumunmi ich nakoniec posunula do osemfinále z tretieho miesta pri bodovej rovnosti všetkých štyroch tímov. "Škoda, že to nie je prvé miesto, súper by bol prijateľnejší. Postúpiť medzi najlepších šestnásť v Európe s tretím najhorším rankingom je však dosť, ukázali sme, že sme urobili krok hore," povedal Hancko. Víťazov skupiny z Rumunska čaká osemfinálový duel proti Holandsku, ktoré obsadilo tretie miesto v D-skupine.



"Boli sme od toho jeden gól. Stačila by možno remíza s Ukrajinou. Zostávame však pokorní a uvedomujeme si, akú majú ostatné mužstvá, aj tie v našej skupine, kvalitu. Hráme dobre a vytvárame si štandardky, aj keď z nich zatiaľ nedávame góly," zhodnotil Hancko. Vrátil sa aj k situácii, kde jeho faul viedol k úspešnej rumunskej penalte. K pokutovému kopu prišlo po spornom zákroku na Ianisa Hagiho na hranici pokutového územia. O samotný gól sa postaral Razvan Marin. "Veľmi som sa hneval, cítil som, že pätou som sa dotkol aj lopty. Na kamere to nebolo vidieť. Najprv som sa dotkol lopty, potom som ho prišliapol a vypol som telo. On potom ešte zakopol. Neviem, aké sú pravidlá, ale bol som nahnevaný," opísal spornú situáciu slovenský obranca.



Doterajšie zápasy mal spomedzi slovenských hráčov zrejme najnáročnejšie po fyzickej stránke. Proti Belgičanom bránil hviezdnych útočníkov i stredopoliarov a smoliarsky sa zrazil so spoluhráčom Denisom Vavrom. Proti Ukrajine musel striedať, keď padol na trávnik bez kontaktu s protihráčom. Zo svojej pozície ľavého obrancu často podporuje aj útok a tak prišlo v druhom polčase aj k jeho tvrdému kontaktu s rumunským obrancom Andreiom Ratiuom. V tejto súvislosti sa vrátil aj k špekuláciám o dohodnutej remíze. "Prial by som ľuďom byť na ihrisku, keď na mňa išiel napríklad Hagi alebo Dennis Man. Nemal som pocit, že ma nechcú obísť a skórovať. Na našej strane mal dobré príležitosti napríklad Lukáš Haraslín. Ale áno, mysleli sme aj na obranu, keďže sme vedeli, že aj remíza nás posúva," dodal Hancko.