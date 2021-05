Hancko a Hromada sa v nedeľu pripojili k reprezentácii v Rakúsku

Windischgarsten 30. mája (TASR) - Trénerovi slovenských futbalistov Štefanovi Tarkovičovi sa v nedeľu na tréningovom kempe pred majstrovstvami Európy hlásili dvaja noví hráči. Dopoludnia sa k spoluhráčom v rakúskom Windischgarstene pripojili aj obranca David Hancko zo Sparty Praha a stredopoliar Jakub Hromada z majstrovskej Slavie Praha.



Obaja už popoludní absolvovali aj tréningovú jednotku. "Včera sme mali posledný ligový zápas a potom som sa spojil s trénermi. S Kubom sme absolvovali spoločnú cestu z Prahy. Reprezentácia je vždy najviac. Ja zažijem takýto kemp prvýkrát a potom dúfam, že aj to EURO. Už sa toho neviem dočkať. Teším sa na najbližšie dni a zápasy. Konkurencia pomáha, aby mužstvo rástlo. Verím, že sa do nominácie zmestím a budem o to bojovať," povedal pre futbalsfz.sk Hancko.



"Sezóna bola výnimočná, podarilo sa nám získať double a v lige sme ani raz neprehrali. Darilo sa nám aj v Európe. Naladený som skvele a strašne sa teším, že som sa už mohol k reprezentácii pripojiť. Som rád, že som tu a môžem bojovať o miestenku na ME. Ak by mi niekto pred rokom či dvoma povedal, že tu budem dnes stáť a bojovať o EURO neveril by som. Strašne si to vážim a urobím všetko preto, aby som sa na turnaj prebojoval," vyjadril sa Hromada.



Slovákov pred odchodom na ME čakajú dva prípravné zápasy, v utorok 1. júna s Bulharskom v Riede, v nedeľu 6. júna vo Viedni s Rakúskom.