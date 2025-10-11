< sekcia Šport
Hancko a Kristýna Plíšková majú spolu druhého syna
Hancko strávil radostné chvíle po boku svojej manželky v metropole Španielska, kde oblieka dres Atletica Madrid.
Autor TASR
Madrid 11. októbra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko je dvojnásobný otec. Jeho manželka a bývalá česká tenistka Kristýna Plíšková v Madride porodila ich syna Dominika. Informáciu priniesol facebookový profil televízie Šport STVR. Dvojici sa v máji 2022 narodil prvorodený syn Adam.
Hancko strávil radostné chvíle po boku svojej manželky v metropole Španielska, kde oblieka dres Atletica Madrid. Plánovaný pôrod prekazil 27-ročnému obrancovi účasť na piatkovom zápase kvalifikácie MS na pôde Severného Írska, ktorý výber trénera Francesca Calzonu prehral 0:2.
Hancko bol pôvodne nominovaný už na duel v Belfaste, no pred úvodným zrazom v Senci informoval šéfa slovenskej lavičky, že chce do pôrodu zostať so svojou manželkou. Stabilný člen ľavého kraja obrany slovenskej reprezentácie by sa mal pripojiť k národnému tímu a odohrať v pondelok domáce stretnutie v Trnave proti Luxembursku.
