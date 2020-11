Hancko a Weiss opustili tím, Tarkovič donominoval Schranza

2. skupina B-divízie Ligy národov:



nedeľa 15. novembra



Trnava



15.00 SLOVENSKO - Škótsko /István Kovács - Vasile Florin Marinescu, Ovidiu Artene (všetci Rum.)/



Plzeň



20.45 Česko - Izrael /Srdjan Jovanovič - Uroš Stojakovič, Milan Mihajlovič (všetci Srb.)

zostávajúci program:



streda 18. novembra



Plzeň



20.45 Česko - SLOVENSKO



Netanya



20.45 Izrael - Škótsko

Tabuľka:



1. Škótsko 4 3 1 0 5:2 10



2. Česko 4 2 0 2 6:5 6



3. Izrael 4 1 2 1 6:6 5



4. SLOVENSKO 4 0 1 3 4:8 1

Senec 14. novembra (TASR) - Pred nedeľným zápasom Ligy národov so Škótskom vypadli pre zdravotné problémy z kádra slovenskej futbalovej reprezentácie obranca Dávid Hancko a krídelník Vladimír Weiss. Tréner Štefan Tarkovič do tímu dodatočne nominoval útočníka českého Jablonca Ivana Schranza.Slováci, ktorí vo štvrtok vybojovali vo finále baráže na pôde Severného Írska postup na EURO 2020, majú nôž na krku. Pokiaľ nechcú zostúpiť do C-divízie Ligy národov, potrebujú v Trnave získať proti lídrovi B-skupiny všetky tri body. V doterajšom priebehu súťaže získali jediný po remíze 1:1 v Izraeli a v tabuľke figurujú na poslednom štvrtom mieste. Škóti majú opačné starosti, s 10 bodmi sú jasne prví a ak nadviažu na októbrovú výhru 1:0 z Glasgowa, predstavia sa v ďalšej edícii súťaže v jej elitnej A-divízii.povedal na sobotnej predzápasovej tlačovej konferencii v Senci tréner Slovenska, ktorý do tímu dodatočne nominoval Ivana Schranza.želá si Tarkovič.Nástupca Pavla Hapala už má predstavu o základnej jedenástke, ktorá v nedeľu vybehne na trávnik, zatiaľ si ju však necháva pre seba.konštatoval Tarkovič, podľa ktorého môže súboj čerstvo kvalifikovaných tímov na európsky šampionát priniesť zaujímavý futbal:Ondrej Duda tvrdí, že novembrová misia tímu sa neskončila úspechom v Belfaste:Podľa legionára 1. FC Kolín nebude mať únava žiadny vplyv na kvalitu hráčskych výkonov, hoci rovnakú 120-minútovú štvrtkovú porciu majú v nohách aj Škóti, ktorí navyše v Belehrade absolvovali aj jedenástkový rozstrel." dodal Duda.Duel má výkop o 15.00 h, ako hlavný rozhodca ho povedie Rumun István Kovács, ktorému budú asistovať krajania Vasile Florin Marinescu a Ovidiu Artene. Druhý zápas skupiny medzi Českom a Izraelom má v Plzni výkop o 20.45 h.