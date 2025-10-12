< sekcia Šport
Hancko bude reprezentácii k dispozícii proti Luxembursku
Senec 12. októbra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Hancko bude k dispozícii na pondelkový reprezentačný zápas kvalifikácie MS 2026 proti Luxembursku. Dvadsaťsedemročný obranca vynechal piatkové stretnutie v Severnom Írsku (0:2), keďže chcel byť pri pôrode so svojou manželkou. O príchode Hancka na zraz informoval na nedeľnej tlačovej konferencii tréner Francesco Calzona s tým, že Hancko mal doraziť na zraz do Senca v nedeľu večer.
Stopér Atletica Madrid patrí k oporám reprezentácie, kde hráva na poste ľavého obrancu. V Belfaste ho na tejto pozícii nahradil Adam Obert. Národnému tímu pre zranenia naďalej chýbajú stredopoliari Stanislav Lobotka a Tomáš Suslov i obranca Denis Vavro. Stopercentne fit nie je ani krídelník Lukáš Haraslín. „Sokoli“ doplatili na početné absencie práve v Belfaste, kde zaznamenali historickú prehru v ostrom zápase proti severoírskemu súperovi.
„Dávid je už pokojnejší, potvrdil nám, že dnes večer príde a zajtra je k dispozícii na zápas. Teším sa,“ uviedol Calzona. Na prebiehajúcom zraze síce s tímom neabsolvoval ani jeden tréning, ale predpokladá sa, že v pondelok bude v Trnave súčasťou základu. „Dávid je vynikajúci chalan, vždy tu išiel príkladom, bol sústredený, nechal tu srdce a nič nevypustil. Momentálne zažíva nádherné chvíle, rodina musí vždy byť na prvom mieste. Je s nami tri roky a prakticky od začiatku vie, čo od neho vyžadujeme a čo má na tom ihrisku robiť. Nemyslím si teda, že by mohol mať po taktickej stránke nejaké obrovské problémy,“ povedal Calzona. Zároveň naznačil, že s Hanckom určite počíta na ihrisku: „Je to veľmi dôležitý hráč pre naše mužstvo, čo všetci vieme. Pokiaľ je k dispozícii, tak by mal hrať.“
Jasným cieľom v Trnave proti niekdajšiemu futbalovému „trpaslíkovi“ je tak napraviť si chuť po piatkovej prehre. Z A-skupiny, ktorú momentálne vedie Nemecko o skóre pred Severným Írskom a Slovenskom, postúpi priamo na šampionát najlepší tím a druhý zabojuje v baráži. Podľa Calzonu pomôže domácim už len prítomnosť hráča, akým je Dávid Hancko: „Dávid je líder na ihrisku aj mimo neho. Je to pre nás kľúčový hráč a ja si myslím, že každý tréner by chcel mať takého hráča k dispozícii. Tu v reprezentácii ho majú všetci radi, takže prínosom je už len jeho príchod.“
