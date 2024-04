Hancko by mohol prestúpiť do Liverpoolu, priviesť ho chce tréner Slot

Rotterdam 30. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko by sa podľa britských a holandských médií mohol stať posilou FC Liverpool. Dvadsaťšesťročného obrancu Feyenoordu Rotterdam by mal na Anfield Road priviesť jeho súčasný tréner Arne Slot, ktorý po konci prebiehajúcej sezóny vystrieda na poste kormidelníka "The Reds" odchádzajúceho Jürgena Kloppa.



Záujem Liverpoolu potvrdil v tomto roku aj Hanckov agent Branislav Jarušek. Spečateniu veľkého prestupu môže nahrávať aj vzťah Hancka k anglickému klubu. Slovenský reprezentant v minulosti priznal, že práve Liverpoolu fandí od pamätného istanbulského finále Ligy majstrov v roku 2005 s AC Miláno. Spolu s Hanckom by mohol do Anglicka zamieriť aj jeho spoluhráč Lutsharel Geertruida, o ktorého príchod má Slot takisto záujem. Podľa vydavateľstva sociálnych médií SPORTbible, ktoré sa zameriava na šport, by sa mohol stať Hancko v budúcnosti náhradou za holandského stopéra Virgila van Dijka. Tridsaťdvaročnému kapitánovi vyprší po budúcej sezóne kontrakt s FC Liverpool.



Hancko má s Feyenoordom platnú zmluvu do júna 2028. Špecializovaný portál transfermarkt.com odhaduje jeho trhovú hodnotu na 35 miliónov eur.