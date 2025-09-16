Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hancko odletel s výpravou Atletica Madrid do Liverpoolu

Na snímke hráč Dávid Hancko. Foto: TASR - Martin Baumann

V nedeľu netrénoval, tréner Atletica Diego Simeone ho však napokon zaradil na súpisku na zápas v LIverpoole a v utorok odcestoval spoločne s tímom do Anglicka.

Autor TASR
Madrid 16. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko odletel s výpravou Atletica Madrid na stredajší úvodný zápas ligovej fázy Ligy majstrov na pôde FC Liverpool. Dvadsaťsedemročný obranca pre zranenie členka nedohral sobotňajší zápas španielskej La Ligy proti Villarrealu (2:0).

V nedeľu netrénoval, tréner Atletica Diego Simeone ho však napokon zaradil na súpisku na zápas v LIverpoole a v utorok odcestoval spoločne s tímom do Anglicka. Informoval o tom denník Marca. Atleticu bude pre zdravotné problémy na Anfielde chýbať pätica hráčov - Julian Alvarez, Jose Maria Gimenez, Alex Baena, Thiago Almadaz a Johnny Cardoso.
