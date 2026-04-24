Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 24. apríl 2026
< sekcia Šport

Hancko opäť trénuje s Atleticom, v sobotu možno nastúpi proti Bilbau

.
Na snímke Dávid Hancko. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Hancko sa zranil v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Barcelony, v ktorom Atletico triumfovalo 2:0.

Autor TASR
Madrid 24. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa po zranení členka už opäť zapojil do tréningového procesu v Atleticu Madrid. V sobotu už bude trénerom k dispozícii v domácom dueli španielskej La Ligy proti Athleticu Bilbao. Informoval o tom denník Mundo Deportivo.

Hancko sa zranil v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Barcelony, v ktorom Atletico triumfovalo 2:0. Následne vynechal domácu odvetu, finále Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian i ligový súboj na ihrisku Elche. Vo všetkých troch zápasoch ťahali „Los Colchoneros" za kratší koniec. Hanckovo miesto v základnej zostave zaujal španielsky reprezentant Robin Le Normand.
.

