Hancko opäť trénuje s Atleticom, v sobotu možno nastúpi proti Bilbau
Hancko sa zranil v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Barcelony, v ktorom Atletico triumfovalo 2:0.
Autor TASR
Madrid 24. apríla (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko sa po zranení členka už opäť zapojil do tréningového procesu v Atleticu Madrid. V sobotu už bude trénerom k dispozícii v domácom dueli španielskej La Ligy proti Athleticu Bilbao. Informoval o tom denník Mundo Deportivo.
Hancko sa zranil v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Barcelony, v ktorom Atletico triumfovalo 2:0. Následne vynechal domácu odvetu, finále Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian i ligový súboj na ihrisku Elche. Vo všetkých troch zápasoch ťahali „Los Colchoneros" za kratší koniec. Hanckovo miesto v základnej zostave zaujal španielsky reprezentant Robin Le Normand.
Hancko sa zranil v úvodnom štvrťfinálovom zápase Ligy majstrov na pôde Barcelony, v ktorom Atletico triumfovalo 2:0. Následne vynechal domácu odvetu, finále Španielskeho pohára proti Realu Sociedad San Sebastian i ligový súboj na ihrisku Elche. Vo všetkých troch zápasoch ťahali „Los Colchoneros" za kratší koniec. Hanckovo miesto v základnej zostave zaujal španielsky reprezentant Robin Le Normand.