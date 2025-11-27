< sekcia Šport
Hancko po dôležitej výhre Atletica: Vďaka takýmto duelom cítim hrdosť
Autor TASR
Madrid 27. novembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko odohral celý stredajší zápas, v ktorom sa s Atleticom Madrid radoval v Lige majstrov z víťazstva 2:1 nad Interom Miláno. Dvadsaťsedemročný obranca vyzdvihol tímový výkon, atmosféru aj silu talianskeho súpera.
Atletico pripravilo Interu prvú stratu bodov v tejto sezóne LM a s 9 bodmi sa posunulo na priebežnú 12. priečku. Domácich poslal v 9. minúte do vedenia Julian Alvarez, v 54. minúte odpovedal za hostí Piotr Zielinski a v tretej minúte nadstaveného času rozhodol o víťazstve madridského tímu hlavičkou obranca Jose Maria Gimenez.
„Keď sa pozriete na náš rozpis, mali sme náročných súperov a prehrali sme vonku s Liverpoolom (2:3 v 1. kole) aj s Arsenalom (0:4 v 3. kole). V stredu sme čelili Interu, ktorý vyhral štyri zápasy zo štyroch, a sme veľmi šťastní. Bolo to veľmi dôležité, pretože atmosféra na tomto štadióne bola neuveriteľná. Toto sú tie zápasy, vďaka ktorým som hrdý na spôsob, akým hráme, a že sme boli odmenení víťazstvom,“ povedal Hancko podľa uefa.com.
Atletico ťahá v LM a španielskej La Lige sériu šiestich víťazstiev. Inter si naopak nenapravil chuť po nedeľňajšej prehre 0:1 v derby s milánskym AC. „Cítim, že sme veľmi dobrý tím, ale Inter mal v prvom polčase momenty, keď bol silný na lopte a ťažko sa nám bránilo. Dokázali sme to otočiť. Boli tam chvíle, keď sme si vytvorili veľa šancí, a očakával som, že takýto zápas rozhodnú malé detaily. V šatni sme si povedali, že v takýchto zápasoch sú štandardné situácie kľúčové. V stredu to bolo v náš prospech,“ dodal Hancko.
Zverencov Diega Simeoneho čakajú ešte v ligovej fáze milionárskej súťaže zápasy na pôde PSV Eindhoven, Galatasarayu a domáca záverečná konfrontácia s Bodo/Glimt.
