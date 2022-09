Hancko po úspešnom štarte v drese Feyenoordu: Som nadšený

Rotterdam 6. septembra (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko má po letnom prestupe zo Sparty Praha do Feyenoordu Rotterdam na konte dva duely v drese nového zamestnávateľa. V oboch nastúpil v základnej zostave a jeho tím získal všetky body, takže so štartom svojho pôsobenia v holandskej najvyššej súťaži je nadmieru spokojný.



"Prvý zápas bol fantastický, doma sme vyhrali pred vypredaným hľadiskom (výhra nad FC Emmen 4:0 – pozn.), naši fanúšikovia boli a sú fantastickí. Bol to nezabudnuteľný zážitok, takto nejako som sníval o debute. Pre mňa a aj pre mužstvo to nemohlo lepšie dopadnúť. Veľmi ma to teší, uvidíme, čo bude ďalej. Svoju výkonnosť musím potvrdzovať každý týždeň," uviedol 24-ročný obranca v rozhovore pre web futbalsfz.sk.



Prestup do Feyenoordu sa skloňoval dlho, ale definitíva padla až v druhej polovici augusta. "Čo sa týka záujmu, už pred touto sezónou sme s agentom o ňom vedeli. Rokovania medzi Spartou a Feyenoordom trvali možno až deväť týždňov, nebolo to úplne jednoduché obdobie. Som rád, že to napokon dopadlo tak, ako to dopadlo a môžem si plniť sen a posúvať sa ďalej. Nebolo to ľahké rozhodovanie sa, ale zopakujem, som rád, že sa to podarilo. Trvalo to dlhšie, ale napokon to stálo za to."



Hancko verí, že odchod do popredného holandského klubu ho v kariére posunie dopredu. "Som nadšený a spokojný. Po troch sezónach v Sparte je to správny krok. Mali sme aj ďalšie ponuky, ktoré boli možno pre nás finančne lepšie, alebo do lepších líg, možno aj do top päť súťaží, ale holandská sa koeficientom považuje aj celosvetovo za šiestu najlepšiu. Cítil som a vedel som už od začiatku, že štýlom akým sa Feyenoord prezentuje, alebo aj to, ako sa klub či tréner o mňa zaujímali, že je tá správna cesta. Preto sme sa pre ňu hneď v úvode rozhodli. Povedali sme si, že ak budeme niečo podnikať, nech je to s Feyenoordom,“ vysvetlil.



Kmeňovým hráčom Feyenoordu je aj útočník a kolega zo slovenskej reprezentácie Róbert Boženík, hoci momentálne na hosťovaní v Boaviste Porto. "S Božom som bol v kontakte už skôr a aj po mojom prestupe bol jeden z prvých, kto mi pogratuloval. Aj keď je na hosťovaní, tak verím, že by sa sem mohol vrátiť a mohli by sme tu byť spolu, ale to sa uvidí. Všetci v klube naňho spomínajú v dobrom. Hovoria mi, že tvrdo makal, že je to super chalan. Aj on mi pomohol v nejakých veciach." V holandskej lige sa Hancko môže v priamych súbojoch stretnúť aj s ďalšími hráčmi z národného tímu Matúšom Berom a Tomášom Suslovom. "S ´Berinom‘ sme si písali, sme od seba trochu ďalej. Takisto mi pogratuloval. Bohužiaľ, Feyenoord hral proti Vitesse v 1. kole (5:2) a proti sebe budeme hrať až budúci rok. Verím, že sa uvidíme v národnom tíme, že budeme môcť o všetkom pokecať. Na to sa veľmi teším."



Feyenoord bude pre Hancka tretím zahraničným angažmánom po Fiorentine a Sparte Praha. "Bol by som rád, keby to bolo vo Feyenoorde úspešné pôsobenie, aby som sa mohol rozvíjať a hrať náročnejšiu súťaž a aj Európsku ligu. Klub má tie najvyššie ambície, na hráčov je teda vytváraný tlak. Nedávam si veľké ciele a nemyslím veľmi dopredu. Snažím sa vnímať pokyny trénerov a spoznávať mužstvo, jednotlivých spoluhráčov, aby som ja a aj tím mohli podávať čo najlepšie výkony. To je pre mňa najväčšia motivácia. S trénerom som komunikoval dlhší čas, už aj pred prestupom sme si párkrát volali. Aj z toho som vedel, že ma veľmi chcú, bolo to super. Pred mojím prvým zápasom sa zranil ľavý obranca, tak ma tréner postavil na tento post. Potom, keď sme sa bavili, povedal, že ma privádzali ako stopéra. Pre mňa je super, že dokážem hrať na oboch pozíciách. Hoci mám 24 rokov, tak patrím medzi starších hráčov a tréner odo mňa očakáva, aby som rozprával a tým pomáhal defenzíve, aby sme boli čo najkompaktnejší a dostávali čo najmenej gólov. Chce, aby som pomáhal aj pri výstavbe útoku. To sú témy, o ktorých sa teraz najčastejšie bavíme a toto odo mňa vyžaduje," uviedol Hancko pre oficiálny portál Slovenského futbalového zväzu (SFZ).