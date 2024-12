Hancko poprel, že sa dohodol s Juventusom: Je to nezmysel

Rotterdam 21. decembra (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Hancko odmietol informácie ohľadom predbežnej dohody s Juventusom Turín na hosťovanie a trvalý prestup. Talianske médiá v stredu informovali, že 27-ročný obranca už súhlasil s dĺžkou zmluvy aj finančnými podmienkami.



Rekordný taliansky majster má údajne pre Hancka nachystanú zmluvu do roku 2029 a rád by ho získal na polročné hosťovanie s opciou. Hancko mal súhlasiť s ročným zárobkom 2,5 milióna eur, ktorý obsahuje aj ďalšie bonusy. "Nepáčia sa mi tie fámy v médiách. 'Juve' má možno záujem, ale nekomunikoval som s klubom a nie som osobne dohodnutý, je to nezmysel. Svojim spoluhráčom som povedal, že to nie je pravda a že neviem, odkiaľ to pochádza," citoval Hancka na sociálnej sieti X holandský novinár Mikos Gouka.



Počas minulého víkendu médiá informovali o tom, že Hancko dostal povolenie opustiť svoj súčasný klub a jeho agent sa v Turíne stretol s predstaviteľmi "starej dámy". Feyenoord má zaňho požadovať prestupovú čiastku 35 až 40 miliónov eur. V lete sa o slovenského reprezentanta zaujímali i Manchester United či Atletico Madrid. V spojitosti s Turínčanmi sa v uplynulých dňoch hovorí aj o kapitánovi slovenskej reprezentácie Milanovi Škriniarovi.



Hancko pôsobí v Rotterdame od augusta 2022 a je pravidelnou súčasťou základnej zostavy. Predtým obliekal dres Sparty Praha, ktorá by mohla z jeho predaja do Juventusu vyťažiť 10 až 15 percent.