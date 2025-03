Hancko pred odvetou v Slovinsku: Verím, že nájdeme správny recept

play off Ligy národov 2024/25 - B/C-divízia - odvetný zápas:



nedeľa 18.00 h: Slovinsko - SLOVENSKO /štadión Stožice, Ľubľana/



/prvý zápas: 0:0/



rozhodcovia: Kovács - Marica, Tunyogi (všetci Rum.)







predpokladané zostavy:



Slovinsko: Oblak - Karničnik, Drkušič, Bijol, Janža - Stojanovič, Gnezda Čerin, Petrovič, Elšnik - Šeško, Vipotnik



SLOVENSKO: Dúbravka - Gyömbér, Škriniar, Mesík, Hancko - Bero, Lobotka, Duda - Suslov, Boženík, Haraslín

Bratislava 22. marca (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Hancko verí, že mužstvo trénera Francesca Calzonu nájde recept na Slovinsko a postúpi do B-divízie Ligy národov. "Sokoli" boli v úvodnom stretnutí na Tehelnom poli aktívnejší a pred odvetou sú šance oboch tímov po výsledku 0:0 otvorené. Slovenskému výberu bude situáciu znepríjemňovať pravdepodobná absencia defenzívnej dvojice Denis Vavro a Adam Obert. Odveta je na programe v nedeľu od 18.00 h v Ľubľane.Slováci dokázali zdolať Slovincov iba v jedinom z ôsmich vzájomných stretnutí. Ak sa chcú prebojovať do vyššej divízie, potrebujú negatívnu bilanciu zmeniť na štadióne Stožice. Hancko odohral v prebiehajúcej sezóne dvojzápasy v Lige majstrov a uvedomuje si, že často v nich rozhoduje jeden gól.uviedol Hancko.Slováci v úvodnom dueli útočili do organizovanej defenzívy súpera, za ktorou navyše stál jeden z najlepších brankárov sveta Jan Oblak. Dlhoročná opora Atletica Madrid sa blysla najmä na konci prvého polčasu. Oblak v obrovskej šanci vychytal najaktívnejšieho Slováka Tomáša Suslova, keď vyrazil jeho hlavičku z bezprostrednej blízkosti.zamyslel sa ľavý obranca slovenského tímu.Dobrou správou je, že ani jeden hráč pod hrozbou trestu vo štvrtok nedostal žltú kartu. "povedal kapitán Feyenoordu Rotterdam.Duel povedú rozhodcovia z Rumunska. Ako hlavný István Kovács, na čiarach mu budú asistovať Mihai Marica a Ferencz Tunyogi.