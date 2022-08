Hancko po prestupe do Feyenoordu: Nastal správny čas

Praha 22. augusta (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Dávid Hancko prestúpil zo Sparty Praha do Feyenoordu Rotterdam za viac ako osem miliónov eur. Dvadsaťštyriročný obranca absolvoval v novom pôsobisku ešte v piatok lekársku prehliadku a v najbližších dňoch by mal s holandským klubom podpísať štvorročnú zmluvu. Informoval o tom portál idnes.cz.



Hancka si finalista úvodnej edície Európskej konferenčnej ligy vyhliadol ako náhradu za argentínskeho obrancu Marcosa Senesiho, ktorý prestúpil do anglického FC Bournemouth. Feyenooord dlhšie rokoval so Spartou o výške odstupného, napokon počiatočná suma presiahne osem miliónov eur (200 mil. Kč), ďalšie dva milióny eur môžu na konto pražského klubu pribudnúť na základe bonusov.



"Záujem Feyenoordu trval dlhšiu dobu. Preto som rád, že sa napokon kluby medzi sebou dohodli. Som presvedčený, že nastal ten správny čas, aby som tento krok urobil,“ citoval Hancka klubový web Feyenoordu. Slovenský futbalista sa stal šiestym najdrahším hráčom, ktorý prestúpil z českej ligy do zahraničia. Rekord padol v priebehu tohto leta, keď Hanckov nedávny spoluhráč Adam Hložek zamieril do Bayeru Leverkusen za 543 miliónov Kč (22 mil. eur).



Hancko prišiel na Letnú v roku 2019 z Fiorentiny v rámci ročného hosťovania. O rok neskôr si "rudí" uplatnili opciu na trvalý prestup a Hancko sa stal definitívne hráčom Sparty. V uplynulej ligovej sezóne dal sedem gólov a pripísal si aj päť asistencií, ďalšie dva góly dal v Európskej lige a zabezpečil nimi výhry nad Rangers a Bröndby Kodaň. Zmluvu v Sparte, kde pôsobil v úlohe kapitána, mal do júna 2024.