Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 6. február 2026Meniny má Dorota
< sekcia Šport

Hancko prispel gólom k postupu Atletica do semifinále pohára

.
Slovenský hráč Atlético Madrid Dávid Hancko (vľavo) bojuje o loptu s Kasperom Hoghom z FK Bodö/Glimt počas zápasu 8. kola ligovej fázy Ligy majstrov Atlético Madrid - FK Bodö/Glimt v Madride 28. januára 2026. Foto: TASR/AP

Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 6. februára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prispel vo štvrtok gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.

Vlani v decembri prispel slovenský reprezentant k triumfu 3:2 na pôde PSV Eindhoven v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov. V 52. minúte po dorážke poslal „Los Colchoneros" do vedenia 2:1. Proti Betisu rozhodli zverenci trénera Diega Simeoneho o postupe už v úvodnom polčase. Prvý gól za Atletico vsietil Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo.



štvrťfinále Španielskeho pohára:

Real Betis - Atletico Madrid 0:5 (0:3)

Góly: 12. HANCKO, 30. Simeone, 37. Lookman, 63. Griezmann, 83. Almada

/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/







.
.

Neprehliadnite

V škole v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo, dvoch žiakov ošetrovali

SKVELÁ ŽILINA: V šestnásťfinále mládežníckej LM zdolala Liverpool 2:1

Prezident prijal poverovacie listiny od veľvyslancov Ruska a Izraela

Trump podpísal rozpočtový zákon, shutdown sa tak končí