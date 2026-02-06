< sekcia Šport
Hancko prispel gólom k postupu Atletica do semifinále pohára
Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.
Autor TASR
Madrid 6. februára (TASR) - Slovenský futbalový obranca Dávid Hancko prispel vo štvrtok gólom k postupu Atletica Madrid do semifinále Španielskeho pohára. Vo štvrťfinálovom dueli na pôde Realu Betis sa podieľal na hladkom víťazstve 5:0, keď v 12. minúte po rohu hlavou otvoril skóre. Pre Hancka to bol druhý gól v drese Atletica.
Vlani v decembri prispel slovenský reprezentant k triumfu 3:2 na pôde PSV Eindhoven v 6. kole hlavnej fázy Ligy majstrov. V 52. minúte po dorážke poslal „Los Colchoneros" do vedenia 2:1. Proti Betisu rozhodli zverenci trénera Diega Simeoneho o postupe už v úvodnom polčase. Prvý gól za Atletico vsietil Nigérijčan Ademola Lookman - zimná posila z Atalanty Bergamo.
štvrťfinále Španielskeho pohára:
Real Betis - Atletico Madrid 0:5 (0:3)
Góly: 12. HANCKO, 30. Simeone, 37. Lookman, 63. Griezmann, 83. Almada
/D. Hancko (Atletico) odohral celý zápas/
