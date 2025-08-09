Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hancko proti Newcastlu prvýkrát v základnej zostave Atletica

lovenský futbalista Dávid Hancko (vpravo) z Atletica Madrid a Anthony Elanga z Newcastle United počas priateľského zápasu Newcastle United - Atletico Madrid v Newcastli v sobotu 9. augusta 2025. Foto: TASR/AP

Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.

Autor TASR
Newcastle 9. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Hancko v sobotu prvýkrát nastúpil v základnej zostave Atletica Madrid. Zverenci Diega Simeoneho zvíťazili v prípravnom dueli na pôde Newcastlu United 2:0 po góloch Juliana Alvareza a Antoina Griezmanna.

Hancko v 33. minúte inkasoval žltú kartu za tvrdý zákrok na anglického krídelníka Anthonyho Gordona. Slovenského reprezentačného obrancu vystriedal v 61. minúte Francúz Clement Lenglet. Hancko prestúpil do španielskej metropoly z Feyenoordu Rotterdam, s účastníkom La Ligy podpísal päťročný kontrakt. Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.
