Hancko proti Newcastlu prvýkrát v základnej zostave Atletica
Autor TASR
Newcastle 9. augusta (TASR) - Slovenský futbalista Dávid Hancko v sobotu prvýkrát nastúpil v základnej zostave Atletica Madrid. Zverenci Diega Simeoneho zvíťazili v prípravnom dueli na pôde Newcastlu United 2:0 po góloch Juliana Alvareza a Antoina Griezmanna.
Hancko v 33. minúte inkasoval žltú kartu za tvrdý zákrok na anglického krídelníka Anthonyho Gordona. Slovenského reprezentačného obrancu vystriedal v 61. minúte Francúz Clement Lenglet. Hancko prestúpil do španielskej metropoly z Feyenoordu Rotterdam, s účastníkom La Ligy podpísal päťročný kontrakt. Atletico vstúpi do novej ligovej sezóny 17. augusta duelom na ihrisku Espanyolu Barcelona.
