Hancko režíroval postup Feyenoordu: Nikdy na to nezabudnem

Hráč AC Miláno Santiago Gimenez (v pozadí vľavo) strieľa úvodný gól počas zápasu odvety play off o osemfinále Ligy majstrov AC Miláno - Feyenoord Rotterdam v Miláne 18. februára 2025. Druhý zľava stojí Slovák Dávid Hancko. Foto: TASR/AP

Miláno 19. februára (TASR) - Pred odvetným stretnutím Feyenoordu Roterdam na ihrisku AC Miláno v play off Ligy majstrov hovoril kapitán hostí Dávid Hancko o najdôležitejšom zápase kariéry. Pred šiestimi rokmi bol na San Sire ako náhradník v drese Fiorentiny, teraz priviedol holandský tím k postupu do osemfinále ako kapitán. Po zápase si dokonca prevzal trofej pre muža zápasu.Hancko bol opäť výraznou defenzívnou oporou svojho tímu a odohral celý zápas. Podľa hodnotenia na portáli uefa.com si podľa technických pozorovateľov zápasu vyslúžil takúto pochvalu: "."Na predzápasovej tlačovke slovenský reprezentant pochválil trénera Pascala Bosschaarta najmä čo sa týka spôsobu taktickej prípravy. A spokojný bol aj po zápase: "," uviedol Hancko pre uefa.com.Štart do zápasu však dokonale vyšiel domácim. Už po 37 sekundách sa ujali vedenia zásluhou Santiaga Gimeneza, keď sa presadil zblízka hlavičkou a strelil svoj premiérový presný zásah v Lige majstrov v drese AC. Tento gól mal pre neho pikantnú príchuť, lebo mexický útočník prišiel do Milána nedávno práve z Feyenoordu. Po góle sa na znak rešpektu so spoluhráčmi netešil.Hráči AC mali v prvom polčase jasne navrch, Theo Hernandez trafil žrď, dobré šance nepremenili Joao Felix a Rafael Leao. Nevyužité príležitosti sa im vypomstili. "," povedal Kyle Walker, obranca Milána.Situácia sa pre AC skomplikovala, keď Hernandez dostal za nafilmovaný pád v šestnástke druhú žltú kartu a putoval predčasne pod sprchy. Hostia presilovku využili, v 73. minúte Hugo Bueno odcentroval presne na hlavu Juliana Carranzu, ktorý vyrovnal na 1:1. "," povedal strelec postupového gólu.Sklamaný bol samozrejme strelec prvého gólu v zápase. "," povedal Gimenez.Krídelník holandského tímu Calvin Stengs opísal pre portál nos.nl atmosféru tesne po zápase: "."Cesta holandského tímu za historickým úspechom bola pritom veľmi sťažená. Pred týždňom klub odvolal trénera Briana Priskeho, ako dôvody ukončenia spolupráce uviedol nepresvedčivé výsledky a chýbajúcu chémiu v tíme. Bosschaart viedol dovtedy juniorku a teraz si môže vychutnávať postup. "."V osemfinále narazí Feyenoord buď na Inter Miláno, alebo Arsenal Londýn. Žreb sa uskutoční v piatok o 12.00 hod.