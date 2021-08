Hancko rozhodol o triumfe Sparty, od trénera Vrbu si vyslúžil pochvalu

Praha 29. augusta (TASR) - Futbalisti pražskej Sparty aj v dvanástom domácom ligovom zápase pod vedením Pavla Vrbu bodovali naplno. Postaral sa o to slovenský reprezentačný obranca Dávid Hancko, ktorý v 6. kole najvyššej českej súťaže rozhodol o víťazstve 1:0 nad Českými Budějovicami. Presadil sa v 38. minúte hlavou po rohovom kope Davida Moberga Karlssona.



"V uplynulom období som pri štandardkách chodil viac na zadnú žrď, teraz som si vybral prednú. David to kopol veľmi dobre, stačilo iba loptu tečovať. Dôležité je, že pred reprezentačnou pauzou sme získali tri body. Boli sme počas celého zápasu lepší a súpera sme k ničomu nepustili. Boli tam situácie, po ktorých sme mohli pridať ďalšie góly," uviedol Hancko pre server sport.cz.



V sobotnom zápase začal ako stopér, po zranení Matěja Polidara sa však presunul na ľavú stranu obrany. "Post ľavého beka je v Sparte asi prekliaty, neviem prečo. Hancko to mal zložité, musel zaskakovať, no svoju úlohu zvládol veľmi dobre a navyše vsietil aj víťazný gól zo štandardky," pochválil Hancka kouč "rudých" Pavel Vrba.



Po zrážke s vlastným brankárom Florinom Nitom zostal Hancko v priebehu druhého polčasu ležať na trávniku, no napokon mohol pokračovať v zápase. "Trochu sme sa s Florinom zrazili a dostal som od neho do kolena. Bola to nešťastná situácia, číhal tam Patrik Brandner. Som rád, že sme neinkasovali a udržali si čisté konto," dodal Hancko.