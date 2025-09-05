< sekcia Šport
Hancko si užil duel s Nemeckom: Najlepší výkon, odkedy som tu
Slovákom zápas chutil, aj štatisticky sa favoritovi vyrovnali.
Autor TASR
Bratislava 5. septembra (TASR) - Dávid Hancko označil štvrtkový tímový výkon v zápase s Nemeckom (2:0) za najlepší, odkedy je v slovenskej futbalovej reprezentácii. Jej súčasťou je od októbra 2018 a odohral v jej drese viacero pamätných a dôležitých súbojov vrátane tých na finálových turnajoch ME, no skalp štvornásobných majstrov sveta na prahu kvalifikácie MS 2026 sa mu vryje do pamäti zo všetkých najviac.
Nemalou mierou k tomu prispel aj gól, ktorým obranca Atletica Madrid v závere prvého polčasu načal favorita A-skupiny. Poistku pridal po prestávke David Strelec a Slováci tak odštartovali do bojov o šampionát v USA, Mexiku a Kanade famózne, čo čakali len najväčší optimisti. „Pocity sú fantastické, som z toho nadšený. Keď si na to tak zaspomínam, odkedy som v reprezentácii, bol to najlepší výkon v defenzívne aj ofenzíve. Celý zápas som si užíval. Som nesmierne rád, že po nie ideálnom hernom i výsledkovom období nám veci vychádzali, čo bolo vidieť už aj na tréningoch pred zápasom. Veľmi ma to teší. V prvom polčase sme boli lepší, podali sme výborný bežecký a súbojový výkon,“ zhodnotil Hancko duel s 9. tímom rebríčka FIFA.
Ten prišiel do Bratislavy s ofenzívnymi hviezdami Florianom Wirtzom a Nickom Woltemadem, no proti skvele hrajúcim Slovákom sa vôbec nepresadili. „Dnes nám to sadlo, ale mali sme aj šťastie, že Nemci nemali svoj deň. Podali priemerný či dokonca podpriemerný výkon. Dokázali sme to využiť pred našimi fanúšikmi, čo je úžasné,“ upozornil Hancko na slabší výkon súpera. Domáci mohli viesť už po šanciach Lea Sauera, ktoré však „benjamínok“ v slovenskom výbere nepremenil. Až prišla 42. minúta, kombinácia Ondreja Dudu s Hanckom a finálna prihrávka Davida Strelca, ktorá vyústila do gólu. „Po Leových šanciach som tŕpol, aby nás to nestálo draho. Heco (Martin Dúbravka - pozn.) nás však znova podržal, keď sme ho potrebovali. Takisto moji traja kolegovia v obrane podali svetový výkon a vlastne celé mužstvo,“ pokračoval Hancko v chválospevoch na adresu spoluhráčov.
Slovákom zápas chutil, aj štatisticky sa favoritovi vyrovnali. V porovnaní s júnovou prípravou, v ktorej prehrali 1:4 s Gréckom a 0:1 s Izraelom, ukázali podstatne krajšiu tvár a získali si divákov na svoju stranu. „Skutočne sme podali veľmi dobrý výkon. To, čo tréneri pripravili, nám vychádzalo. Mal som vždy ponuku od hráčov predo mnou, to bolo kľúčové. V júni to bolo v našom podaní viac statické, teraz všetci lietali hore-dole. Veľmi ma to bavilo,“ sršala z Hancka dobrá nálada.
Triumf nad Nemeckom sa nerodí každý deň, pre reprezentáciu ako je Slovensko dokonca ani každý rok. Hráči si ho chvíľu môžu užiť, no už treba myslieť na ďalšie povinnosti. Tie čakajú zverencov Francesca Calzonu v nedeľu v Luxembursku, ktoré v prvom zápase nového kvalifikačného cyklu podľahlo doma Severnému Írsku 1:3. Hancko pre TASR zdôraznil, že v ďalšom súboji bude cieľom potvrdiť tri body s Nemeckom. „Myslím, že to bude úplne iná pesnička. Tréner a Ondro Duda si po zápase vzali v šatni slovo a povedali, že sa nemôžeme nechať ukolísať chválou a vytlieskaním od ľudí po zápase. Samo od seba to nepôjde. Kľúčové bude dobre zregenerovať a podať taký bežecký a súbojový výkon ako proti Nemecku.“
