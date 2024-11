Hancko vyzdvihol bojovnosť tímu: Keď prehrať, tak takýmto spôsobom

Štokholm 17. novembra (TASR) - Slovenského futbalového reprezentanta Dávida Hancka teší, že národný tím odovzdal maximum v kľúčovom stretnutí C-divízie Ligy národov na pôde Švédska. Napriek prehre 1:2 ocenil autor jediného slovenského gólu tímového ducha, pričom "Tre Kronor" zaradil medzi najlepšie tímy, ktorým reprezentácia v uplynulom období čelila.



Duel sa mohol vyvíjať úplne inak, ak by v úvodných sekundách namieril presne Tomáš Suslov. Následne sa potvrdila ofenzívna kvalita súpera, ktorého potiahli za postupom kanonieri Viktor Gyökeres a Alexander Isak. "Tréner bol po zápase celkom pozitívny. Samozrejme, všetci chalani boli v kabíne nahnevaní, keď to pekne poviem a mrzí nás to, pretože vieme, že sme priši o prvé miesto. Už pred stretnutím nám povedal, že keď máme prehrať, tak takýmto spôsobom, že tam každý odovzdá maximum. Pár rokov dozadu boli zápasy, v ktorých sme prehrali bez šance a strely na bránu. Teraz aj keď sa nám nedarí, tak makáme, ideme ďalej a vďaka systému a bojovnosti si dokážeme vypracovať určité situácie," uviedol Hancko bezprostredne po skončení zápasu v štokholmskej Strawberry aréne.



Gyökeres skóroval už v tretej minúte a následne brankár Martin Dúbravka zmaril jeho tutovku na dvojgólové vedenie. Nádej na pozitívny výsledok dodal v 19. minúte práve Hancko, ktorý sa dobre zorientoval v pokutovom území a zaznamenal svoj piaty presný zásah v reprezentácii. "Noro dal dobrý center a lopta preletela ponad mňa. Ja som sa snažil otočiť a musím povedať, že po strele som okamžite vycítil, že to bude gól. Videl som však, že to ide od žrde, tak som sa len obával, aby to nevyskočilo von. Potešilo ma to, ale určite by som to vymenil za prvé miesto," opísal obranca Feyenoordu Rotterdam.



Mužstvo trénera Francesca Calzonu zaznamenalo prvú prehru v tohtoročnej Lige národov a v marci budúceho roka ho čaká play off o postup proti niektorému z tretích tímov v B-divízii. Švédi zatiaľ neprehrali a s určitosťou obsadia prvú priečku. "Treba uznať ich kvalitu, keďže ofenzívna sila Švédov je neuveriteľná plus k tomu aj tá súbojovosť. Je ťažké s nimi držať tempo a vlastne neviem, či sme sa aj na majstrovstvách Európy stretli so súperom, ktorý mal takúto taktiku, systém hry a nasadenie," skonštatoval Hancko.



Slovákom sa v stretnutí zranili Denis Vavro aj Ondrej Duda. Zdravotné problémy trápili v záverečnej polhodine aj Hancka. Jednou z možností, ktorej sa dajú početné zranenia pripísať je aj zlá kvalita hracej plochy, no Hancko pripomenul aj nahustený kalendár. "Už dlhšie sa to preberá vo svete ten program a proste zápasov je strašne veľa. Je to náročné, sám to na sebe cítim, keďže momentálne hrám dva roky všetko. Som za to šťastný a zároveň hrdý, že dokážem zvládať každý duel 90 minút. Musím povedať, že v tomto zápase to bola fyzická hra. Terén bol zlý, potom prichádzajú zranenia a telo trpí, na čo sa však vyhovárať nemôžeme," povedal Hancko, na ktorom bolo vidno, že duel dohráva s veľkým sebazaprením. Realizačný tím však už vyčerpal všetky striedania v prerušenej hre, a tak by Hancko musel odstúpiť bez náhrady, nad čím neuvažoval: "To asi nie, niečo také podobné sa mi stalo vlastne rok a pol dozadu s Laziom ešte v prvom polčase a dohral som celý zápas. Viem, že už som mal pár výronov, takže členok už je trošku zvyknutý na pozíciu vonku. Teraz ide len o to, aby to čo najmenej napuchlo a ja verím, že to bude v poriadku."