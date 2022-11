Hanckov Feyenoord a Hamšíkov Trabzonspor zabojujú o postup zo skupiny

Európska liga - skupinová fáza, 6. kolo, štvrtok 3. novembra:

A-skupina:



21.00 FK Bodö/Glimt - PSV Eindhoven

21.00 Arsenal Londýn - FC Zürich



tabuľka:



1. Arsenal Londýn 5 4 0 1 7:3 12*

2. PSV Eindhoven 5 3 1 1 13:3 10*

3. FK Bodö/Glimt 5 1 1 3 4:8 4

4. FC Zürich 5 1 0 4 5:15 3



B-skupina:



21.00 Stade Rennes - AEK Larnaka

21.00 FC Dynamo Kyjev - Fenerbahce Istanbul



tabuľka:



1. Fenerbahce 5 3 2 0 11:7 11*

2. Rennes 5 3 2 0 10:7 11*

3. AEK Larnaka 5 1 1 3 6:9 4***

4. Dynamo Kyjev 5 0 1 4 5:9 1



C-skupina:



21.00 Real Betis Sevilla - HJK Helsinki

21.00 AS Rím - Ludogorec Razgrad



tabuľka:



1. Betis 5 4 1 0 9:4 13**

2. Ludogorec Razgrad 5 2 1 2 7:6 7

3. AS Rím 5 2 1 2 8:6 7

4. HJK Helsinki 5 0 1 4 2:10 1



D-skupina:



21.00 Royale Union Saint-Gilloise - 1. FC Union Berlín

21.00 SC Braga - Malmö FF



tabuľka:



1. Saint-Gilloise 5 4 1 0 11:6 13**

2. Union Berlín 5 3 0 2 3:2 9

3. SC Braga 5 2 1 2 7:6 7

4. Malmö FF 5 0 0 5 2:9 0



E-skupina:



18.45 Šeriff Tiraspoľ - Omonia Nikózia

18.45 Real Sociedad San Sebastian - Manchester United



tabuľka:



1. San Sebastian 5 5 0 0 10:1 15*

2. Manchester United 5 4 0 1 9:3 12*

3. Šeriff Tiraspoľ 5 1 0 4 3:10 3

4. Omonia 5 0 0 5 3:11 0



F-skupina:



18.45 FC Midtjylland - Sturm Graz

18.45 Feyenoord Rotterdam - Lazio Rím



tabuľka:



1. Lazio 5 2 2 1 9:10 8

2. Sturm Graz 5 2 2 1 4:8 8

3. Feyenoord 5 1 2 2 12:9 5

4. Midtjylland 5 1 2 2 10:8 5



G-skupina:



18.45 Olympiakos Pireus - FC Nantes

18.45 FK Karabach - SC Freiburg



tabuľka:



1. SC Freiburg 5 4 1 0 12:2 13**

2. Karabach 5 2 1 2 8:4 7

3. Nantes 5 2 0 3 4:11 6

4. Olympiakos 5 0 2 3 2:9 2



H-skupina:



18.45 Trabzonspor AS - Ferencváros Budapešť

18.45 AS Monaco - Crvena Zvezda Belehrad



tabuľka:



1. Ferencváros 5 3 1 1 8:8 10**

2. Monako 5 2 1 2 5:7 7

3. Trabzonspor 5 2 0 3 10:9 6

4. Crvena zvezda 5 2 0 3 8:7 6



* - istý postup do baráže o osemfinále EL

** - istý postup do osemfinále EL

*** - istý postup do baráže o EKL



Bratislava 2. novembra (TASR) - Feyenoord Rotterdam so slovenským obrancom Dávidom Hanckom aj Trabzonspor s Marekom Hamšíkom zabojujú vo štvrtok v záverečnom 6. kole Európskej ligy UEFA 2022/2023 o postup zo skupiny. Španielsky Real Sociedad San Sebastian privíta Manchester United v kádri so slovenským brankárom Martinom Dúbravkom. Istotu postupu do vyraďovacej fázy má už desať tímov, rovnako tak aj pätica z tretích miest skupín Ligy majstrov v zložení Ajax Amsterdam, Leverkusen, FC Barcelona, Sporting Lisabon a FC Sevilla.Zaujímavá situácia je v F-skupine, v ktorej ešte nie je nič rozhodnuté a všetci štyria účastníci Lazio, Graz, Feyenoord i Midtjylland môžu postúpiť. Holandskému klubu patrí momentálne tretia priečka a na svojom vypredanom štadióne De Kuip privíta taliansky klub, ktorý je lídrom tabuľky. Domáci, pravdepodobne v zostave aj so Slovákom Hanckom, ktorý odohral všetky zápasy v EL, potrebujú víťazstvo o dva alebo viac gólov. "," citoval web UEFA trénera domácich Arneho Slota. V druhom stretnutí nastúpi štvrtý Midtjylland proti druhému Grazu.Hamšíkov Trabzonspor hostí v H-skupine už postupujúci Ferencváros. Maďarský tím je s 10 bodmi lídrom tabuľky a v Turecku zabojuje o triumf v "háčku". Naopak domáci potrebujú vyhrať a dúfať v zakopnutie Monaka, ktoré figuruje o bod pred nimi na druhej priečke. Francúzske mužstvo privíta Crvenu Zvezdu Belehrad s cieľom potvrdiť postup a predstaviť sa aj v jarnej časti tejto súťaže.Slovenský brankár Dúbravka zatiaľ neodchytal v drese United ešte ani jeden zápas, no jeho tím bojuje o prvenstvo v E-skupine. Anglický tím potrebuje však zvíťaziť na ihrisku Realu Sociedad, ktorý je zatiaľ stopercentný. V prvom stretnutí na Old Trafforde uspelo španielske mužstvo tesne 1:0. "", povedal útočník hostí Marcus Rashford, ktorý sa presadil v predchádzajúcich dvoch dueloch svojho tímu.