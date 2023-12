Hanckov Feyenoord nastúpi v EL proti AS Rím, Spartu čaká Galatasaray

dvojice play off o osemfinále Európskej ligy 2023/2024:



Feyenoord Rotterdam - AS Rím



AC Miláno - Stade Rennes



Racing Lens - SC Freiburg



Young Boys Bern - Sporting Lisabon



Benfica Lisabon - FC Toulouse



Sporting Braga - FK Karabach



Galatasaray Istanbul - Sparta Praha



Šachtar Doneck - Olympique Marseille





program vyraďovacej časti EL 2023/2024:



prvé zápasy play off o osemfinále: 15. februára 2024



odvety play off o osemfinále: 22. februára 2024



žreb osemfinále: 23. februára 2024



Prvé zápasy osemfinále: 7. marca 2024



odvety osemfinále: 14. marca 2024



žreb štvrťfinále a semifinále: 15. marca 2024



prvé zápasy štvrťfinále: 11. apríla 2024



odvety štvrťfinále: 18. apríla 2024



prvé zápasy semifinále: 2. mája 2024



odvety semifinále: 9. mája 2024



finále: 22. mája 2024 v Dubline

Nyon 18. decembra (TASR) - Futbalisti Feyenoordu Rotterdam s Dávidom Hanckom nastúpia v play off o účasť v osemfinále Európskej ligy proti finalistovi vlaňajšieho ročníka AS Rím. Spartu Praha, ktorej dres si obliekajú Lukáš Haraslín a Jakub Surovčík, čaká turecký Galatasaray Istanbul. Rozhodol o tom pondelkový žreb vo švajčiarskom Nyone. Barážové zápasy sú na programe 15. a 22. februára 2024.Súboj Feyenoordu s AS Rím bude repríza finále prvého ročníka EKL, v ktorom v roku 2022 vyhral AS nad holandským tímom 1:0. AC Miláno sa stretne so Stade Rennes, Racing Lens nastúpi proti SC Freiburg. Švajčiarsky zástupca Young Boys Bern zabojuje proti Sportingu Lisabon a Benficu Lisabon čaká FC Toulouse. Ďalší portugalský zástupca Sporting Braga čaká konfrontácia s FK Karabach. Poslednú dvojicu tvoria Šachtar Doneck a Olympique Marseille.Osem tímov z druhých miest základných skupín Európskej ligy bolo pred žrebom nasadených, k nim priradil žreb osem klubov z tretích priečok základných skupín Ligy majstrov. Nemohli na seba naraziť kluby z jednej krajiny. Play off sa bude hrať systémom doma-vonku, úspešnejšie tímy postúpia do osemfinále, ktoré je na programe 7. a 14. marca.Finále EL sa bude hrať 22. mája v Dubline. V minulom ročníku získala trofej Sevilla, ktorá v tejto sezóne účinkovala v Lige majstrov.