Hanckov Feyenoord prehral doma s Interom Miláno 0:2

prvé zápasy osemfinále Ligy majstrov:



Feyenoord Rotterdam - Inter Miláno 0:2 (0:1)



Góly: 38. Thuram, 50. Martinez



/D. Hancko (Feyenoord) odohral celý zápas/



Bratislava 5. marca (TASR) - Futbalistom Feyenoordu Rotterdam sa v úvodnom osemfinálovom zápase Ligy majstrov nepodarilo zaskočiť favorizovaný Inter Miláno. Štvrtému tímu ligovej fázy podľahli doma 0:2, o triumfe "nerazzurri" rozhodli Marcus Thuram a Lautaro Martinez. V drese holandského klubu odohral celý duel slovenský reprezentant Dávid Hancko.Inter poslal v 38. minúte do vedenia Thuram, ktorý si v malom vápne nabehol na center Nicola Barellu a akrobaticky prekonal domáceho brankára Timona Wellenreuthera. Druhý zásah prišiel krátko po zmene strán. Na bránku najprv vystrelil Piotr Zielinski, ale jeho pokus bol zblokovaný a odrazenú loptu poslal na osamoteného Martineza. Argentínčan ju kopol do pravého horného rohu a stal sa najlepším strelcom milánskeho klubu v európskych pohárových súťažiach. Vzápätí mohol znížiť domáci Jakub Moder, trafil však iba brvno. V 65. minúte Inter nevyužil šancu ísť do trojgólového vedenia, pokutový kop Zielinského zneškodnil Wellenreuther.