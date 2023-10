Hanckov recept na úspech: Zopakovať prvý polčas z Bratislavy

Porto 13. októbra (TASR) - Zopakovanie prvopolčasového výkonu zo septembrového domáceho stretnutia v Bratislave by portugalským futbalistom nemuselo voňať ani v druhom vzájomnom meraní síl v kvalifikácii ME 2024. Myslí si to obranca Dávid Hancko, ktorý sa pôsobením vo Feyenoorde Rotterdam vyprofiloval na jedného z kľúčových hráčov holandského klubu i slovenskej futbalovej reprezentácie.



"Myslím, že sa im nepáčil prvý polčas u nás, aj keď ho vyhrali. Mali sme loptu, napádali sme ich vysoko. Určite je to jeden z receptov na úspech. Celkovo musíme brániť s takou vášňou ako v domácom stretnutí, blokovať strely a hrať obetavo. Smerom dopredu si zasa vytvárať šance a premieňať ich. Netreba zabúdať na štandardky, ktoré sú veľká vec a doteraz nám veľmi pomáhali. Musíme dodržiavať systém, pretože sme videli, že akonáhle z neho niekto vypadol, prišli sme na minútu či dve o loptu," uviedol 25-ročný ľavý obranca pred piatkovým šlágrom J-skupiny. Portugalsko v ňom mohlo spečatiť postup na šampionát, Slováci si vylepšiť pozíciu v boji o druhé miesto v tabuľke.



Hancko pred plnením mediálnych povinností na oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencii stihol aspoň krátko nasať atmosféru v útrobách štadióna v Porte, ktorý mal byť vypredaný. V 50-tisícovom kotli sa chystalo podporovať hostí 1500 fanúšikov. "Je to jeden zo splnených snov, mať možnosť zahrať si na takomto krásnom štadióne. Tešíme sa na zápas, ale samozrejme to nie je len o tešení, ale o tom, aký výkon predvedieme. Dokázali sme, že aj vonku vieme vyhrávať zápasy, či už to bolo na Islande alebo v Lichtenštajnsku. Aj keď toto je súper z inej váhovej kategórie a tomu podlieha aj moja príprava na zápas. Cítim sa podobne ako v klube, keď sme išli hrať na Atletico Madrid. Sústredenie a príprava sú takpovediac identické," dodal Hancko.



Do Porta neletel s výpravou krídelník Lukáša Haraslín, ktorý vypadol na oba októbrové zápasy. Hancka absencia spoluhráča mrzela, nevnímal ju však ako neriešiteľný problém. "Hráčsky je to pre nás strata, ´Šulo´ bol vo vynikajúcej forme. Ale myslím si, že si nejako poradíme. Každý jeden hráč v tej pozícii vie, čo má robiť, celkovo máme na krídle hráčov s veľkou kvalitou," zahnal obavy Hancko.